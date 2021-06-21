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На поставившую ребёнка на колени "яжемать" из Красноярска завели дело

Оказалось, для неё это не ново — она прежде уже привлекалась к ответственности за рукоприкладство.

21 июня, 03:45

В Красноярске "яжемать" прилюдно поставила на колени "обидчика" сына и заставила извиниться. Видео © "ВКонтакте" / "Сводка 38"

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Красноярска, которая поставила на колени девятилетнего мальчика и требовала от него извинений перед её сыном. Ранее она уже наносила побои, но отделалась административной статьёй.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в полицию обратилась мать девятилетнего мальчика. Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли его обидчицу — ею оказалась ранее не судимая 35-летняя жительница краевого центра.

"В связи с тем, что ранее она уже была подвергнута административному наказанию по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои", дознавателями было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает арест до трёх месяцев", — говорится в сообщении полиции.

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Напомним, когда "яжемать" прилюдно поставила на колени "обидчика" сына и заставила извиниться, на защиту школьника встали другие женщины, а затем в конфликт вмешались и мужчины. В итоге разборки закончились дракой представителей сильного пола.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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