Тело капитана полиции нашли спустя полтора месяца после таинственного исчезновения в отпуске

По его данным, труп обнаружили спасатели в лесу недалеко от одной из деревень Вичугского района. Отмечается, что правоохранитель свёл счёты с жизнью. Приехавшие на место сотрудники полиции изъяли рюкзак и паспорт на имя Холкина, который находился в левом нагрудном кармане.

Напомним, в последний раз погибший выходил на связь 5 мая. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве, в СК предполагали, что с мужчиной могли расправиться. Как стало известно Лайфу, Холкин был замкнутым и необщительным, на работе у него почти не было друзей. Два года назад полицейский развёлся с супругой и всё это время жил один на съёмной квартире. У него была девушка, но в конце прошлого года он с ней расстался.