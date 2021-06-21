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Тело капитана полиции нашли спустя полтора месяца после таинственного исчезновения в отпуске

Труп обнаружили спасатели в лесном массиве недалеко от населённого пункта. Сообщается, что правоохранитель покончил жизнь самоубийством.

21 июня, 07:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Ивановской области нашли тело 34-летнего капитана полиции Александра Холкина, который пропал в начале мая. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, труп обнаружили спасатели в лесу недалеко от одной из деревень Вичугского района. Отмечается, что правоохранитель свёл счёты с жизнью. Приехавшие на место сотрудники полиции изъяли рюкзак и паспорт на имя Холкина, который находился в левом нагрудном кармане.

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Тело направили на экспертизу для установления причины смерти, решается вопрос о прекращении разыскного и уголовного дела.

Напомним, в последний раз погибший выходил на связь 5 мая. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве, в СК предполагали, что с мужчиной могли расправиться. Как стало известно Лайфу, Холкин был замкнутым и необщительным, на работе у него почти не было друзей. Два года назад полицейский развёлся с супругой и всё это время жил один на съёмной квартире. У него была девушка, но в конце прошлого года он с ней расстался.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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