Для борьбы с индийским штаммом в России проведут повторную вакцинацию от коронавируса

В РФ проведут ревакцинацию от коронавируса для борьбы с индийским штаммом CoViD-19 для россиян, у которых количество антител в крови снизилось до недостаточного уровня. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, делать прививку будут даже беременным женщинам. Согласно исследованию НИЦ имени Гамалеи, вакцина является самым эффективным инструментом защиты от ковида, поскольку благодаря ей риск среднетяжёлого и тяжёлого течения заболевания может уменьшиться в 14 раз.

В настоящий момент, уточняют эксперты, отсутствуют данные, подтверждающие более тяжёлое течение болезни или большую смертность среди пациентов, которые заразились индийским штаммом.