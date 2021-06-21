Для борьбы с индийским штаммом в России проведут повторную вакцинацию от коронавируса
По данным НИЦ имени Гамалеи, прививка является наиболее эффективным инструментом защиты от ковида. После неё риск среднетяжёлого и тяжёлого течения болезни может снизиться в 14 раз.
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В РФ проведут ревакцинацию от коронавируса для борьбы с индийским штаммом CoViD-19 для россиян, у которых количество антител в крови снизилось до недостаточного уровня. Об этом сообщает "Коммерсант".
По информации издания, делать прививку будут даже беременным женщинам. Согласно исследованию НИЦ имени Гамалеи, вакцина является самым эффективным инструментом защиты от ковида, поскольку благодаря ей риск среднетяжёлого и тяжёлого течения заболевания может уменьшиться в 14 раз.
В настоящий момент, уточняют эксперты, отсутствуют данные, подтверждающие более тяжёлое течение болезни или большую смертность среди пациентов, которые заразились индийским штаммом.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, от каких штаммов ковида защитит "Спутник V". Речь в том числе идёт об индийском варианте коронавируса — штамме "Дельта".
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