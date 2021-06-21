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Врач объяснила, что значит сомнительный результат теста на ковид после выписки из больницы

Так, одной из вероятных причин длительной задержки вируса в организме специалист назвала ослабленный из-за перенесённого заболевания иммунитет.

21 июня, 08:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и доктор медицинских наук Наталья Пшеничная, отвечая на вопросы россиян, объяснила, почему после выписки из больницы у переболевших коронавирусом ПЦР-тест на инфекцию может показывать "сомнительный" результат. Об этом пишет kp.ru.

Так, по словам одной из читательниц издания, у неё диагностировали коронавирусную инфекцию и госпитализировали. Из больницы женщину выписали на 14-й день с положительным тестом на ковид, а через десять дней был сделан повторный анализ, результат которого оказался "сомнительным". Россиянка поинтересовалась, как интерпретировать такие показатели, а также что можно сделать для получения отрицательного теста.

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"Сомнительный результат теста в вашем случае может свидетельствовать о том, что в организме осталось небольшое количество вируса, и при следующем проведении исследования он уже будет отрицательным. Возможно, это уже не сам вирус, а лишь его "обломки", — пояснила Пшеничная.

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При этом вероятной причиной столь длительной задержки вируса в организме врач назвала ослабленный после болезни иммунитет. Также многое зависит от формы, в которой была перенесена инфекция — при лёгкой вирус уходит из организма быстрее, уточнила специалист.

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Вместе с тем для ускорения восстановления после перенесённого ковида Пшеничная рекомендовала курс поливитаминов, а также 5–7-дневный курс интраназального введения интерферона-альфа, который стоит пройти, если этого не было сделано в начале заболевания.

Ранее мы писали, что учёные из Великобритании нашли способ быстро вылечить пациентов с коронавирусом. По результатам исследования стало ясно, что лекарственное средство, которое используют при астме и хронической обструктивной болезни лёгких, может помочь заражённым ковидом. Так, при его применении срок выздоровления сокращается в среднем на три дня.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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