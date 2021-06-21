Толстушка сбросила больше 100 кг, устав от придирок, но лишняя кожа превратила её в сдувшийся шарик
Стефф с самого детства сидела на диетах и была очень активной, но это не помогало ей избавиться от ненужных килограммов.
33-летняя Стефф Кент из Дорсета, Великобритания, смогла развернуть свою жизнь на 180 градусов, когда злобные комментарии довели её до предела, пишет Daily Mail. Женщина всю жизнь боролась с лишним весом. Стефф перепробовала все диеты и постоянно вела активный образ жизни, однако в десять лет уже весила 63 кг. В итоге спустя множество неудачных попыток она согласилась на желудочное шунтирование.
Теперь Стефф ела куда меньше, и вкупе со спортом ей удалось сбросить больше 100 кг. Но начались уже другие проблемы — излишки кожи буквально мешали женщине жить. Бёдра постоянно тёрлись друг о друга, живот оттягивался вниз, а руки болели от постоянных хлопков по телу. Стефф пришлось работать на нескольких работах и собирать деньги на краудфандинге на операцию по удалению кожи. Сейчас ей уже прооперировали руки и живот, дальше в планах стоят спина и ноги.
После операции она не могла три недели делать простейшие вещи: почесать нос, поднести телефон к уху или почистить зубы. Всё за неё пришлось выполнять мужу, с которым Стефф устроила особенный карантин — ей ни в коем случае нельзя было заболеть коронавирусом, потому что дата операции могла быть назначена на любой день. В общей сложности на пластику ушло 15 тысяч фунтов (полтора миллиона рублей).
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