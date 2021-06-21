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Толстушка сбросила больше 100 кг, устав от придирок, но лишняя кожа превратила её в сдувшийся шарик

Стефф с самого детства сидела на диетах и была очень активной, но это не помогало ей избавиться от ненужных килограммов.

21 июня, 08:33

Фото © Instagram / iamsteffkent

33-летняя Стефф Кент из Дорсета, Великобритания, смогла развернуть свою жизнь на 180 градусов, когда злобные комментарии довели её до предела, пишет Daily Mail. Женщина всю жизнь боролась с лишним весом. Стефф перепробовала все диеты и постоянно вела активный образ жизни, однако в десять лет уже весила 63 кг. В итоге спустя множество неудачных попыток она согласилась на желудочное шунтирование.

Фото © Instagram / iamsteffkent

Фото © Instagram / iamsteffkent

Теперь Стефф ела куда меньше, и вкупе со спортом ей удалось сбросить больше 100 кг. Но начались уже другие проблемы — излишки кожи буквально мешали женщине жить. Бёдра постоянно тёрлись друг о друга, живот оттягивался вниз, а руки болели от постоянных хлопков по телу. Стефф пришлось работать на нескольких работах и собирать деньги на краудфандинге на операцию по удалению кожи. Сейчас ей уже прооперировали руки и живот, дальше в планах стоят спина и ноги.

Фото © Instagram / iamsteffkent

Фото © Instagram / iamsteffkent

После операции она не могла три недели делать простейшие вещи: почесать нос, поднести телефон к уху или почистить зубы. Всё за неё пришлось выполнять мужу, с которым Стефф устроила особенный карантин — ей ни в коем случае нельзя было заболеть коронавирусом, потому что дата операции могла быть назначена на любой день. В общей сложности на пластику ушло 15 тысяч фунтов (полтора миллиона рублей).

Фото © Instagram / iamsteffkent

Фото © Instagram / iamsteffkent

До сих пор онемение ещё не сошло, но то, что легинсы и штаны сидят на теле ровно и не скатываются с бесконечных складок, это просто чудо. Я до сих пор не могу поверить в то, как теперь выгляжу. Мне ещё далеко до идеала, но я рада и этому

Стефф Кент

Маму троих детей затравили за обвисший живот на фото, но она ответила так, что все хейтеры исчезли

Маму троих детей затравили за обвисший живот на фото, но она ответила так, что все хейтеры исчезли

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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