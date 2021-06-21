Футболистка судится с Pornhub, где появилось её хоум-видео, из-за которого ей никогда не выйти замуж
25-летняя шотландская футболистка Ли Николь, играющая за английский клуб "Кристал Пэлас", подала в суд на компанию MindGeek, которая владеет Pornhub. На сайте без согласия разместили её откровенный ролик.
Когда девушке было 18, она сняла, как занимается сексом. Однако спустя несколько лет Николь взломали и похитили видео, которое не предназначалось для чужих глаз. Его стали заливать на порносайты, принадлежащие MindGeek. По словам футболистки, она неоднократно пыталась удалить ролики с Pornhub, который ежедневно посещает 130 миллионов пользователей. Однако кадры появлялись снова и снова. "Это незаконно. Я ничего не публиковала, но я в тренде на некоторых из крупнейших в мире сайтов для взрослых", — поделилась спортсменка.
Девушку настолько потрясла ситуация, что у неё возникали самые мрачные мысли. В 2019-м она приняла решение на год оставить футбол, чтобы справиться со своей психической травмой, пишет Daily Star. Николь до сих пор не может прийти в себя и боится, что теперь её никто не возьмёт замуж.
Даже в этот момент я смотрю на себя в зеркало — и мне становится плохо, потому что это больше не личное. Потому что большая часть населения видела то, чего не должна была видеть. Есть стыд, есть смущение, есть отвращение, есть сомнения, что я недостаточно хорошая. Мне кажется, что никто и никогда не захочет стать моим мужем из-за этого видео
При этом Николь не единственная, кто предъявил иск к компании. С ней судятся 34 женщины, 14 из которых утверждают, что на момент съёмок видео, размещённых без их согласия на порносайтах, они были несовершеннолетними. Ещё 14 стали жертвами лиц, обвинённых или осуждённых за преступления на сексуальной почве.
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