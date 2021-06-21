Футболистка судится с Pornhub, где появилось её хоум-видео, из-за которого ей никогда не выйти замуж

25-летняя шотландская футболистка Ли Николь, играющая за английский клуб "Кристал Пэлас", подала в суд на компанию MindGeek, которая владеет Pornhub. На сайте без согласия разместили её откровенный ролик.