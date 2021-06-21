Поцелуи этой пары — последнее, что хочется увидеть в TikTok, ведь их разница в возрасте недопустима
Тот случай, когда приёмные дети могут оказаться вдвое старше отчима.
23-летний тиктокер под псевдонимом @ttvleolove_3 собрал целую армию подписчиков, у него их больше полумиллиона. Но прославился парень не потому, что хорошо танцует, снимает смешные ролики или показывает фокусы. Он рассказывает о жизни со своей возлюбленной, которая почти втрое его старше.
Блогер публикует милые кадры, как танцует и целуется со своей 60-летней девушкой, и многих подписчиков это приводит в ярость. Они пишут оскорбительные комментарии, указывают на жуткие морщины его спутницы и спрашивают, есть ли у неё зубы. Но парню всё нипочём.
Тиктокер уверяет, что искренне любит свою девушку, да и её семья не против таких отношений. Блогер говорит, что его даже забавляет, что дети возлюбленной старше его, пишет The Sun.
Впрочем, комментарии состоят не из сплошного хейта. Пара находит и слова поддержки, некоторые подписчики говорят, что они крайне мило выглядят. Другие же подозревают, что на самом деле это показные отношения и парень-тиктокер со своей девушкой просто хотят хайпануть, набрать лайки и подписчиков.
WOW-news
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