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"Ну есть они, и чё?": Таюрская призналась, что всё её тело покрыто растяжками, и показала фото до похудения.

По словам исполнительницы, она думает над тем, чтобы пройти процедуру шлифовки шероховатостей, но не уверена, что от этого будет сильный результат.

21 июня, 08:14

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Таюрская призналась, что всё её тело покрыто растяжками, и показала фото до похудения. Видео © Instagram / sonyatayurskaya

Солистка группы Little Big Софья Таюрская призналась, что всё её тело покрыто растяжками, и отметила, что не видит в этом ничего ужасного. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в "Инстаграме".

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

"Да, у меня практически всё тело в растяжках. Меня они абсолютно не парят. Но я вот подумываю пойти их пошлифовать. Хотя вряд ли будет какой-то результат. Да пофиг на эти растяжки. Ну есть они, и чё?" — сказала певица в сториз.

Она также показала, как выглядела раньше, до похудения. Таюрская опубликовала фото в купальнике, отметив, что на снимке её вес составляет 70 килограммов, а сейчас — 55 килограммов.

"Подкинем говна на вентилятор?": Ильич из Little Big высмеял обложку журнала, показав откровенное фото с Таюрской

"Подкинем говна на вентилятор?": Ильич из Little Big высмеял обложку журнала, показав откровенное фото с Таюрской

Ранее Лайф рассказывал, что Таюрская выложила настолько откровенные фото без одежды, что фанаты посоветовали ей идти в порно, а позже показала формы в прозрачном белье.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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