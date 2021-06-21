"Ну есть они, и чё?": Таюрская призналась, что всё её тело покрыто растяжками, и показала фото до похудения.
По словам исполнительницы, она думает над тем, чтобы пройти процедуру шлифовки шероховатостей, но не уверена, что от этого будет сильный результат.
Таюрская призналась, что всё её тело покрыто растяжками, и показала фото до похудения. Видео © Instagram / sonyatayurskaya
Солистка группы Little Big Софья Таюрская призналась, что всё её тело покрыто растяжками, и отметила, что не видит в этом ничего ужасного. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в "Инстаграме".
"Да, у меня практически всё тело в растяжках. Меня они абсолютно не парят. Но я вот подумываю пойти их пошлифовать. Хотя вряд ли будет какой-то результат. Да пофиг на эти растяжки. Ну есть они, и чё?" — сказала певица в сториз.
Она также показала, как выглядела раньше, до похудения. Таюрская опубликовала фото в купальнике, отметив, что на снимке её вес составляет 70 килограммов, а сейчас — 55 килограммов.
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Ранее Лайф рассказывал, что Таюрская выложила настолько откровенные фото без одежды, что фанаты посоветовали ей идти в порно, а позже показала формы в прозрачном белье.
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