"Ну есть они, и чё?": Таюрская призналась, что всё её тело покрыто растяжками, и показала фото до похудения.

По словам исполнительницы, она думает над тем, чтобы пройти процедуру шлифовки шероховатостей, но не уверена, что от этого будет сильный результат.