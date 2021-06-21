Иммунолог рассказал, как часто придётся адаптировать вакцину от коронавируса под новые штаммы

Человечество уже приспособилось видоизменять вакцины от различных вирусов при появлении их новых вариантов. Вероятно, такое развитие событий ждёт и препараты, разработанные для прививки от коронавируса. Об этом Лайфу рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Например, у нас есть Всемирная служба гриппа, которая увидит, какие штаммы доминируют сейчас в Южном полушарии, и за три месяца, пока они будут идти, будет наработана обновлённая вакцина. Человек так уже приспособился. И в худшем варианте так придётся и к CoViD-19 приспосабливаться — обновлять вакцины каждый год", — сказал специалист.

Он отметил, что изменчивость вирусов — это их внутреннее свойство, механизм которого находится в геноме. Варьирования являются полезными для возбудителя заболеваний, и благодаря новым преимуществам он вытесняет предыдущие модификации. Жемчугов подчеркнул, что к этому нужно относиться спокойно, но учёные должны учитывать преобразования при отборе того кусочка вируса, который будет использоваться в вакцине.

Иммунолог также отметил, что авторы "Спутника V" заявляют о действии вакцины в течение двух лет. Однако есть научные исследования о том, что у переболевших коронавирусом может выработаться и пожизненный иммунитет. Жемчугов подчеркнул, что фактически на данный момент недостаточно материала, чтобы сделать вывод о том, как долго иммунитет, выработанный с помощью уже существующих прививок или после болезни, защищает организм от CoViD-19, в том числе его новых вариантов.