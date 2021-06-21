Иммунолог рассказал, как часто придётся адаптировать вакцину от коронавируса под новые штаммы
На данный момент недостаточно информации и исследований для того, чтобы понять, как долго выработанный с помощью уже существующих прививок иммунитет защищает организм от вируса, в том числе его новых вариантов.
Фото © ТАСС / Сергей Красноухов
Человечество уже приспособилось видоизменять вакцины от различных вирусов при появлении их новых вариантов. Вероятно, такое развитие событий ждёт и препараты, разработанные для прививки от коронавируса. Об этом Лайфу рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Например, у нас есть Всемирная служба гриппа, которая увидит, какие штаммы доминируют сейчас в Южном полушарии, и за три месяца, пока они будут идти, будет наработана обновлённая вакцина. Человек так уже приспособился. И в худшем варианте так придётся и к CoViD-19 приспосабливаться — обновлять вакцины каждый год", — сказал специалист.
Он отметил, что изменчивость вирусов — это их внутреннее свойство, механизм которого находится в геноме. Варьирования являются полезными для возбудителя заболеваний, и благодаря новым преимуществам он вытесняет предыдущие модификации. Жемчугов подчеркнул, что к этому нужно относиться спокойно, но учёные должны учитывать преобразования при отборе того кусочка вируса, который будет использоваться в вакцине.
Иммунолог также отметил, что авторы "Спутника V" заявляют о действии вакцины в течение двух лет. Однако есть научные исследования о том, что у переболевших коронавирусом может выработаться и пожизненный иммунитет. Жемчугов подчеркнул, что фактически на данный момент недостаточно материала, чтобы сделать вывод о том, как долго иммунитет, выработанный с помощью уже существующих прививок или после болезни, защищает организм от CoViD-19, в том числе его новых вариантов.
Ранее Лайф рассказывал, что для борьбы с "индийским" штаммом в России проведут повторную вакцинацию от коронавируса. По данным НИЦ имени Гамалеи, прививка является наиболее эффективным инструментом защиты от ковида. После неё риск среднетяжёлого и тяжёлого течения болезни может снизиться в 14 раз.
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