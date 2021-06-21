Ситуация с распространением коронавируса в России тяжёлая, заявили в Кремле
Для тех россиян, кто хочет обезопасить себя и окружающих, неизбежна не только вакцинация от инфекции, но и последующая ревакцинация, отметил Песков.
Фото © ТАСС/Александр Демьянчук
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России тяжёлая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ситуация тяжёлая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие", — сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера.
По словам Пескова, не только вакцинация, но и ревакцинация населения неизбежна. В частности, для тех граждан, "кто хочет обезопасить себя, родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его".
Ранее Лайф рассказывал, что в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, а в Москве за прошедшие сутки CoViD-19 подтвердился у 7584 человек. Из-за сложной ситуации с болезнью 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков.
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