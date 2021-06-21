Одним из факторов резкого увеличения заболеваемости коронавирусом в Подмосковье может являться продолжительный контакт людей в общественном транспорте. Об этом Лайфу заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Многие жители области ездят на заработки в столицу, где заражаются и привозят в область инфекцию. Около часа или двух в электричке позволят вирусным частицам распространиться на весь вагон. И если в нём будет несколько заболевших, вирусных частиц может быть столько, что они запросто пройдут барьер текстильных масок или масок из неопрена", — рассказал медик Лайфу.

"Вирус не мигрирует", его переносят заболевшие, подчеркнул Шунков. По его словам, сейчас многие граждане продолжают пренебрегать ношением масок и перчаток. Собеседник также отметил, что некоторые переболевшие живут с убеждением, что вирус вовсе не опасен, поэтому легкомысленно относятся к антиковидным требованиям.

Вместе с тем врач объяснил, что CoViD-19 может мутировать несколько раз в году для выживания в окружающей среде. По словам специалиста, патоген способен успешно адаптироваться как к жаркому, так и к холодному климату. Кроме того, по мере приобретения мутаций он также наращивает вирулентность.