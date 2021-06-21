Мурашко: Рост заболеваемости ковидом фиксируется более чем в 60 регионах России

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируют более чем в 60 регионах России. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".