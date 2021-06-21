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Мурашко: Рост заболеваемости ковидом фиксируется более чем в 60 регионах России

Ранее в Кремле назвали тяжёлой ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.

21 июня, 10:10
<p>Фото © Никеричев Андрей / Агентство "Москва"</p>

Фото © Никеричев Андрей / Агентство "Москва"

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируют более чем в 60 регионах России. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса

В Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса

Ранее в Кремле назвали тяжёлой ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. На фоне ухудшения уже десятый российский регион намерен ввести обязательную вакцинацию от ковида. Данная мера будет распространяться на сотрудников сферы торговли, транспорта, социально-культурных объектов, а также на госслужащих, работников образовательных учреждений и общепита.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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