С прошлой недели во всех зданиях Правительства Москвы проходят рейды Роспотребнадзора — сотрудники ведомства проверяют соблюдение масочного режима и в случае нарушений выписывают штрафы столичным чиновникам. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его словам, рейды проходят внезапно, попавшихся без маски сразу штрафуют на 4000 рублей. При этом исключений не делают даже для руководителей высшего уровня.

Источник уточняет, что рейды коснулись зданий по адресам: Тверская, 13, и Новый Арбат, 36, а списки злостных нарушителей в режиме онлайн уходят на стол руководству.

Напомним, Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено более 1,2 млн случаев заражения. На 21 июня суточный прирост заболевших составил 7584.