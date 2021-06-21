НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стало известно, когда первые партии "Спутника лайт" поступят в гражданский оборот

Привиться однокомпонентным препаратом можно будет в медицинских организациях и вакцинальных пунктах по всей России.

21 июня, 11:25
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Вакцина от коронавируса "Спутник лайт" выйдет в гражданский оборот после 25 июня. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

Реализация "Спутника лайт" будет осуществляться через медицинские организации. По словам министра, препарат удобно использовать для ревакцинации.

"В производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы её выведем уже на рынок. Это будет идти через медицинские организации, соответственно, она будет доступна точно так же для вакцинальных пунктов", — объяснил Мурашко.

Вирусолог объяснил, сколько раз надо прививаться переболевшим ковидом

Вирусолог объяснил, сколько раз надо прививаться переболевшим ковидом

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцина "Спутник лайт" поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины. Поэтому препарат пригоден для ревакцинации.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Иммунолог рассказал, как часто придётся адаптировать вакцину от коронавируса под новые штаммы

сегодня в 08:39

В Минздраве РФ раскрыли, как часто следует ревакцинироваться от коронавируса

сегодня в 12:16

Онищенко рассказал россиянам, как выжить в мегаполисе в жару

сегодня в 12:38

"Слова Заремы — абсолютное враньё": Бывший гендиректор "Спартака" ответил на обвинения в клевете

сегодня в 12:21

Сын за отцом: Злой рок семьи Башлачёвых

сегодня в 12:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1