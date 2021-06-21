Стало известно, когда первые партии "Спутника лайт" поступят в гражданский оборот
Привиться однокомпонентным препаратом можно будет в медицинских организациях и вакцинальных пунктах по всей России.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Вакцина от коронавируса "Спутник лайт" выйдет в гражданский оборот после 25 июня. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".
Реализация "Спутника лайт" будет осуществляться через медицинские организации. По словам министра, препарат удобно использовать для ревакцинации.
"В производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы её выведем уже на рынок. Это будет идти через медицинские организации, соответственно, она будет доступна точно так же для вакцинальных пунктов", — объяснил Мурашко.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцина "Спутник лайт" поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины. Поэтому препарат пригоден для ревакцинации.
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