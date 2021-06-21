Стало известно, когда первые партии "Спутника лайт" поступят в гражданский оборот

"В производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы её выведем уже на рынок. Это будет идти через медицинские организации, соответственно, она будет доступна точно так же для вакцинальных пунктов", — объяснил Мурашко.