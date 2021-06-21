Путин назвал основную задачу российского парламента

По словам главы государства, "именно многообразие мнений и подходов" укрепляет роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти.

Основной задачей российского парламента является забота о гражданах страны и защита национальных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Подводя итоги работы Госдумы РФ седьмого созыва, глава государства отметил, что не каждая из принятых инициатив получала единогласную поддержку.

"Это естественно, споры неизбежны, это и хорошо, однако замечания, как правило, были содержательными, по делу", — сказал президент на встрече с парламентариями.

Как указал Путин, "именно многообразие мнений и подходов" укрепляет роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти. Вместе с тем российский лидер поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за ответственность и работу на высоком уровне.