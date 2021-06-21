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Путин назвал основную задачу российского парламента

По словам главы государства, "именно многообразие мнений и подходов" укрепляет роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти.

21 июня, 11:19
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Основной задачей российского парламента является забота о гражданах страны и защита национальных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Подводя итоги работы Госдумы РФ седьмого созыва, глава государства отметил, что не каждая из принятых инициатив получала единогласную поддержку.

"Это естественно, споры неизбежны, это и хорошо, однако замечания, как правило, были содержательными, по делу", — сказал президент на встрече с парламентариями.

Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в некоторых российских регионах

Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в некоторых российских регионах

Как указал Путин, "именно многообразие мнений и подходов" укрепляет роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти. Вместе с тем российский лидер поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за ответственность и работу на высоком уровне.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил Дмитрий Песков. Он также добавил, что разговора о бесплатном тестировании на антитела пока не идёт.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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