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Опубликовано 21 июня 2021, 14:13

Путин заявил о бессрочном характере некоторых антикризисных мер, принятых из-за пандемии

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

В качестве примера российский лидер привёл двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые антикризисные меры, принятые в России в период пандемии коронавируса, носят бессрочный характер. Об этом он сообщил во время встречи с депутатами Госдумы седьмого созыва.

"Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер", — сказал российский лидер.

Глава Минэкономразвития назвал "выстраданным" решение Путина о продлении льготной ипотеки
Глава Минэкономразвития назвал "выстраданным" решение Путина о продлении льготной ипотеки

В качестве примера подобных мер Путин привёл двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку. Глава государства отметил, что программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Но резко сворачивать её нельзя.

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Александр Юнашев
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