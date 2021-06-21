Путин заявил о бессрочном характере некоторых антикризисных мер, принятых из-за пандемии
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
В качестве примера российский лидер привёл двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые антикризисные меры, принятые в России в период пандемии коронавируса, носят бессрочный характер. Об этом он сообщил во время встречи с депутатами Госдумы седьмого созыва.
"Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер", — сказал российский лидер.
В качестве примера подобных мер Путин привёл двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку. Глава государства отметил, что программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Но резко сворачивать её нельзя.