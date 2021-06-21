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Путин заявил о бессрочном характере некоторых антикризисных мер, принятых из-за пандемии

В качестве примера российский лидер привёл двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

21 июня, 11:13
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые антикризисные меры, принятые в России в период пандемии коронавируса, носят бессрочный характер. Об этом он сообщил во время встречи с депутатами Госдумы седьмого созыва.

"Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер", — сказал российский лидер.

Глава Минэкономразвития назвал "выстраданным" решение Путина о продлении льготной ипотеки

Глава Минэкономразвития назвал "выстраданным" решение Путина о продлении льготной ипотеки

В качестве примера подобных мер Путин привёл двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку. Глава государства отметил, что программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Но резко сворачивать её нельзя.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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