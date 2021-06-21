Путин заявил о бессрочном характере некоторых антикризисных мер, принятых из-за пандемии

В качестве примера российский лидер привёл двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые антикризисные меры, принятые в России в период пандемии коронавируса, носят бессрочный характер. Об этом он сообщил во время встречи с депутатами Госдумы седьмого созыва.

"Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер", — сказал российский лидер.

В качестве примера подобных мер Путин привёл двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%.