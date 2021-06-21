Лайф узнал, с чего начался конфликт между челябинками и отхлеставшим их ремнём неадекватом
Как утверждает одна из участниц потасовки, разъярённый мужчина сначала выкрикивал угрозы с балкона, а вскоре перешёл к действиям.
Скриншот видео © VK / "Академ-Безопасность"
Мужчина, отхлеставший челябинских тусовщиц ремнём, выпускает пар по пути домой. Видео © VK / "Академ-Безопасность"
Одна из девушек, на которых неизвестный мужчина набросился с ремнём в челябинском ЖК "Академ Riverside", рассказала Лайфу, с чего начался конфликт.
Как объяснила нам Жанна, недовольный мужчина вышел на балкон своей квартиры и начал кричать подругам, пригрозив изнасилованием: "Эй! Вы что, совсем офигели? Я сейчас выйду!" На это девушка ответила: "Выходите". Что происходило далее, можно увидеть на записи, уточнила она.
"Кстати, после этого с нами никто не связывался до сих пор", — отметила Жанна, говоря о напавшем.
Вместе с тем в МВД Челябинска Лайфу сообщили, что извещены об инциденте и в настоящее время проводят проверку по факту произошедшего. Причины и обстоятельства возникшего конфликта устанавливаются.
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Между тем происшествие прокомментировали в группе "Академ-Безопасность" в социальной сети "ВКонтакте", где опубликовали видео с камер наружного наблюдения в жилом комплексе. Кроме самой перепалки разъярённого жителя многоэтажки с девушками, в ролике можно увидеть, как уже после мужчина заходит в подъезд своего дома, а затем в лифт, где разговаривает сам с собой. В комментариях к посту пользователи назвали поведение россиянина крайне странным и подозрительным.
Как ранее писал Лайф, в ЖК "Академ Riverside" в Челябинске неизвестный мужчина набросился с ремнём на компанию подруг, куривших кальян под окнами многоэтажки. Россиянин решил таким образом их наказать. По его мнению, они себя громко вели. Наказание в виде порки неадекват сопроводил нецензурной лексикой в адрес испуганных девушек.
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