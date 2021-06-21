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В Москве безработный антиковидник пригрозил ножом администратору кинотеатра за просьбу надеть маску

Между сотрудником заведения и посетителем возник конфликт из-за нарушения последним масочного режима. Дебошира уже задержала полиция.

21 июня, 08:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Столичные правоохранители задержали 26-летнего молодого человека, угрожавшего ножом администратору кинотеатра после просьбы надеть защитную маску. Об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошёл вечером в минувшую субботу, 19 июня, в одном из кинотеатров в центре Москвы. Между сотрудником заведения и посетителем возник конфликт из-за нарушения последним масочного режима. Со слов 25-летнего администратора, молодой человек стал угрожать ему ножом, так как не хотел надевать защитную маску.

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По данным издания, дебошир приехал в столицу из Санкт-Петербурга, официально нигде не работает.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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