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В Саратове посетители пять минут провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе "Камикадзе"

Подобное ЧП уже происходило в 2017 году. Тогда отдыхающим пришлось десять минут дожидаться перезапуска механизма.

21 июня, 08:21

В Саратове посетители аттракциона висели в воздухе вниз головой более пяти минут. Видео © Соцсети

В Саратове на территории местного парка развлечений "Лукоморье" посетители одного из аттракционов повисли в воздухе вниз головой и провели в таком положении примерно пять-семь минут. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло на аттракционе "Камикадзе". Во время работы механизма случился сбой. К счастью, никто из посетителей не получил травм. Операторы успешно смогли перезапустить механизм.

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Как отмечает "Регион 64", в этом парке ранее происходили подобные ЧП. В 2017 году на этом же аттракционе посетители около десяти минут висели вниз головой, поскольку сработала система защиты и "Камикадзе" остановился.

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Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудник парка аттракционов получил тяжёлые травмы от удара карусели "Бустер".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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