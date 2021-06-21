В Саратове посетители пять минут провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе "Камикадзе"
Подобное ЧП уже происходило в 2017 году. Тогда отдыхающим пришлось десять минут дожидаться перезапуска механизма.
В Саратове посетители аттракциона висели в воздухе вниз головой более пяти минут. Видео © Соцсети
В Саратове на территории местного парка развлечений "Лукоморье" посетители одного из аттракционов повисли в воздухе вниз головой и провели в таком положении примерно пять-семь минут. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
ЧП произошло на аттракционе "Камикадзе". Во время работы механизма случился сбой. К счастью, никто из посетителей не получил травм. Операторы успешно смогли перезапустить механизм.
Как отмечает "Регион 64", в этом парке ранее происходили подобные ЧП. В 2017 году на этом же аттракционе посетители около десяти минут висели вниз головой, поскольку сработала система защиты и "Камикадзе" остановился.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудник парка аттракционов получил тяжёлые травмы от удара карусели "Бустер".
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