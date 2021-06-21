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Аксёнов объявил в пострадавшей от наводнения Ялте дополнительные выходные

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма.

21 июня, 10:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В пострадавшем от сильного наводнения Ялтинском регионе введены дополнительные выходные дни. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов

"Принято решение объявить 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском регионе", — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сами сделать ничего не могут": Аксёнов ответил на шутки украинских политиков о потопе в Крыму

"Сами сделать ничего не могут": Аксёнов ответил на шутки украинских политиков о потопе в Крыму

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма. В частности, глава государства распорядился нарастить группировки сотрудников ведомств, развёрнутых в регионе. Он также подчеркнул, что на полуострове остро стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпали три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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