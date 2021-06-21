В Петербурге кузов грузовика "перешёл" в 2D-измерение после столкновения с автобусом. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге произошло "магическое" ДТП, в результате которого "газель" будто по мановению волшебной палочки лишилась кузова. Инцидент зафиксировали камеры, Лайф публикует видео.

На кадрах видно, что транспортное средство проезжает перекрёсток и, пытаясь объехать стоящий на остановке автобус, задевает его. В результате столкновения задняя часть "газели" складывается и падает на дорогу, задевая легковую машину. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Как уточнил источник Лайфа, инцидент произошёл сегодня, 21 июня, около 11:00 на улице Бассейной.