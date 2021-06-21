Фокус с исчезновением: В Петербурге кузов "газели" "перешёл" в 2D-измерение после столкновения с автобусом
"Магическое" ДТП произошло на Бассейной улице. Упавшая на дорогу часть автомобиля задела легковушку, однако информации о пострадавших не поступало.
В Петербурге кузов грузовика "перешёл" в 2D-измерение после столкновения с автобусом. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге произошло "магическое" ДТП, в результате которого "газель" будто по мановению волшебной палочки лишилась кузова. Инцидент зафиксировали камеры, Лайф публикует видео.
На кадрах видно, что транспортное средство проезжает перекрёсток и, пытаясь объехать стоящий на остановке автобус, задевает его. В результате столкновения задняя часть "газели" складывается и падает на дорогу, задевая легковую машину. О пострадавших в результате аварии не сообщается.
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Как уточнил источник Лайфа, инцидент произошёл сегодня, 21 июня, около 11:00 на улице Бассейной.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге водитель кроссовера пошёл на обгон и снёс девушку прямо на зебре. В результате столкновения пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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