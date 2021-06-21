Сборная России сыграет против Дании на Евро-2020 в красной форме

Сборная России по футболу проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата Европы в красной форме. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.

Решающий матч в группе #НашиПарни сыграют в красной форме 🔴 pic.twitter.com/vllp8c0aVN — Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021

Встреча состоится сегодня на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

После двух туров таблицу группы B с шестью очками возглавляет сборная Бельгии, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф. По три балла — у России и Финляндии. Команда Станислава Черчесова занимает второе место благодаря победе в личной встрече над соперниками из Суоми (1:0). У датчан пока набранных очков нет.