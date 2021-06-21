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Сборная России сыграет против Дании на Евро-2020 в красной форме

Решающий для обеих команд матч состоится сегодня в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

21 июня, 10:43

Фото © РФС

Сборная России по футболу проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата Европы в красной форме. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.

Встреча состоится сегодня на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Матч года: Сборная России сыграет решающий матч на Евро-2020 против Дании

Матч года: Сборная России сыграет решающий матч на Евро-2020 против Дании

После двух туров таблицу группы B с шестью очками возглавляет сборная Бельгии, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф. По три балла — у России и Финляндии. Команда Станислава Черчесова занимает второе место благодаря победе в личной встрече над соперниками из Суоми (1:0). У датчан пока набранных очков нет.

Ранее в матче с финнами сборная России также играла в красной форме. Стартовую встречу против Бельгии (0:3) команда провела в белых футболках с красной и синей полосами.

Настраиваемся на победу: Какие варианты есть у России для выхода в плей-офф Евро-2020

Настраиваемся на победу: Какие варианты есть у России для выхода в плей-офф Евро-2020

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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