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Российский арбитр Карасёв рассудит Германию и Венгрию на Евро-2020

Ранее он отработал на матче Италия – Швейцария и не засчитал гол капитана "скуадра адзурры".

21 июня, 09:11
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным судьёй матча Германия – Венгрия в заключительном туре группового этапа Евро-2020.

Встреча состоится в среду, 23 июня, в 22:00 по московскому времени. Помогать Карасёву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным судьёй назначен голландец Данни Маккели. За работу VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати.

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Добавим, что для бригады Карасёва это будет второй матч в рамках Евро-2020. Первой стала игра Италия – Швейцария, в которой российский арбитр отменил гол Джорджо Кьеллини.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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