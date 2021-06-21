Российский арбитр Карасёв рассудит Германию и Венгрию на Евро-2020

Встреча состоится в среду, 23 июня, в 22:00 по московскому времени. Помогать Карасёву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным судьёй назначен голландец Данни Маккели. За работу VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати.