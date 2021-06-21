Российский арбитр Карасёв рассудит Германию и Венгрию на Евро-2020
Ранее он отработал на матче Италия – Швейцария и не засчитал гол капитана "скуадра адзурры".
Фото © EPA / TASS
Российский арбитр Сергей Карасёв назначен главным судьёй матча Германия – Венгрия в заключительном туре группового этапа Евро-2020.
Встреча состоится в среду, 23 июня, в 22:00 по московскому времени. Помогать Карасёву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным судьёй назначен голландец Данни Маккели. За работу VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати.
Добавим, что для бригады Карасёва это будет второй матч в рамках Евро-2020. Первой стала игра Италия – Швейцария, в которой российский арбитр отменил гол Джорджо Кьеллини.
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