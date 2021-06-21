Матч года: Сборная России сыграет решающий матч на Евро-2020 против Дании
Переоценить значение этой встречи крайне трудно. Ведь на кону выход в следующую часть турнира, и отступать нашим парням нельзя.
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Сборная России по футболу сыграет ключевой матч не только этого турнира, но и, возможно, всего календарного года. На кону — путёвка в 1/8 финала Евро-2020, а в роли соперника злая и готовая рвать и метать сборная Дании. Однако, решать свою судьбу именно в играх против скандинавов нам уже приходилось.
Всеми любимый Евро-2008 в этом году вспоминается как никогда часто. Там мы тоже сначала проиграли, потом выиграли, а затем — неуступчивая северная команда. Тогда это была Швеция с ещё молодым, но уже очень дерзким и мощным Златаном Ибрагимовичем. Были ли мы тогда фаворитами? Вряд ли. Команда Хиддинка чудом попала на турнир, где, впрочем, зажгла. В итоге, Аршавин и Павлюченко отправили по голу в ворота шведов, а нашу команду — в четвертьфинал. Что было в игре с Голландией, вы все помните.
Теперь же нечто похожее. Мы снова не подходим к игре в статусе фаворита, но очень хотим пошуметь. Да, свои звёзды у нас тоже имеются. Те же Головин и Миранчук — чем не лидеры этой команды на Евро-2020? Безусловно, игра наших парней в матчах против Бельгии и Финляндии впечатлила не сильно, но кто сказал, что с Данией будет так же?
Скандинавы же, нет сомнений, будут рвать и метать. Они ещё не отошли от шока после случившегося с Кристианом Эриксеном, к тому же и Бельгия изрядно настроение подпортила своим вторым таймом.
"У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесет свой вклад, и турнир для нас не закончится. Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим", — заявил на пресс-конференции защитник датчан Янник Вестегор.
За Данию будут не только звёздность целого ряда игроков, но и родные трибуны стадиона "Паркен", которые погонят своих любимцев вперёд с самых первых секунд, не сомневайтесь. К тому же, нашим болельщикам дорогу в скандинавскую страну закрыли. Впрочем, не впервой команде Черчесова выходить из не самых простых ситуаций в статусе победителя.
Ярче всего против Дании говорит история наших встреч, которая тянется с советских времён. В самом первом матче играли ещё Лев Яшин и Виктор Понедельник, а дело было на Евро-1964. Тогда советские футболисты выиграли 3:0. Последняя на сегодняшний день встреча двух команд была в 2012 году. Из игроков нынешней сборной России в том матче играл только Юрий Жирков, но в нынешнем матче помочь он будет не в силах. Тем не менее, помним победу во встрече девятилетней давности.
Ещё одна хорошая новость для наших болельщиков связана с Марио Фернандесом. Защитник ЦСКА, который получил травму в игре с финнами, уже тренируется в общей группе с остальной командой, а значит, его участие в игре против Дании не исключено.
"Все ребята сосредоточены, надеемся показать хорошую игру. Считаю, что не нужно отсиживаться в обороне, нужно действовать смело. Думаю, мы способны показать агрессивный футбол. Надеемся на лучшее. Более чем уверен, что с первых минут датчане включат сумасшедший прессинг, будут много атаковать, владеть мячом, но мы к этому готовы. Мы наигрываем свою тактику, свои комбинации. Мы готовы дать отпор Дании", — заявил на пресс-конференции перед матчем полузащитник Далер Кузяев.
Теоретически нашей команде хватит ничьей для прохода дальше. Финны вряд ли обыграют мощную команду Бельгии, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф. Вывести в 1/8 финала нас может даже и поражение, но это при уже совсем каких-то магических раскладах. Лучше всего — побеждать. Все варианты того, как нашей сборной оказаться в плей-офф, мы рассказывали ранее.
Отдельно мотивировать наших парней должна и риторика футболистов датской сборной. Безусловно, они собираются выиграть предстоящий матч, однако некоторые выражения, достаточно серьёзно задевают честь команды Черчесова.
"Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир. Нам просто нужно выйти и сделать свою работу", — заявил нападающий Юссуф Поульсен.
Кстати, наши футболисты уже играли против Дании в этом году. Речь, правда, о молодёжных сборных, но там игра тоже была решающая. В тот день удача отвернулась от россиян, которые уступили со счётом 0:3. Самое время взять реванш за совсем ещё молодых и голодных до побед игроков нашей команды.
Когда-то давно группа "25/17" в одном из своих треков пела следующие строки: "Но я жду чуда, как 20 лет назад...". Кажется, что наши болельщики сейчас пребывают в примерно таком же состоянии. Но кто сказал, что повторение успеха 13-летней давности и выход в плей-офф сегодня нереален? Впереди у команды Черчесова 90 минут на то, чтобы не упасть в грязь лицом и победить серьёзного соперника. Верим, парни!
Футбол. Евро-2020
Дания — Россия
21 июня, 22:00 (мск)
Прямая трансляция: "Первый канал"
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