Сборная России по футболу сыграет ключевой матч не только этого турнира, но и, возможно, всего календарного года. На кону — путёвка в 1/8 финала Евро-2020, а в роли соперника злая и готовая рвать и метать сборная Дании. Однако, решать свою судьбу именно в играх против скандинавов нам уже приходилось.

Всеми любимый Евро-2008 в этом году вспоминается как никогда часто. Там мы тоже сначала проиграли, потом выиграли, а затем — неуступчивая северная команда. Тогда это была Швеция с ещё молодым, но уже очень дерзким и мощным Златаном Ибрагимовичем. Были ли мы тогда фаворитами? Вряд ли. Команда Хиддинка чудом попала на турнир, где, впрочем, зажгла. В итоге, Аршавин и Павлюченко отправили по голу в ворота шведов, а нашу команду — в четвертьфинал. Что было в игре с Голландией, вы все помните.

Теперь же нечто похожее. Мы снова не подходим к игре в статусе фаворита, но очень хотим пошуметь. Да, свои звёзды у нас тоже имеются. Те же Головин и Миранчук — чем не лидеры этой команды на Евро-2020? Безусловно, игра наших парней в матчах против Бельгии и Финляндии впечатлила не сильно, но кто сказал, что с Данией будет так же?

Скандинавы же, нет сомнений, будут рвать и метать. Они ещё не отошли от шока после случившегося с Кристианом Эриксеном, к тому же и Бельгия изрядно настроение подпортила своим вторым таймом.

"У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесет свой вклад, и турнир для нас не закончится. Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим", — заявил на пресс-конференции защитник датчан Янник Вестегор.

За Данию будут не только звёздность целого ряда игроков, но и родные трибуны стадиона "Паркен", которые погонят своих любимцев вперёд с самых первых секунд, не сомневайтесь. К тому же, нашим болельщикам дорогу в скандинавскую страну закрыли. Впрочем, не впервой команде Черчесова выходить из не самых простых ситуаций в статусе победителя.

Ярче всего против Дании говорит история наших встреч, которая тянется с советских времён. В самом первом матче играли ещё Лев Яшин и Виктор Понедельник, а дело было на Евро-1964. Тогда советские футболисты выиграли 3:0. Последняя на сегодняшний день встреча двух команд была в 2012 году. Из игроков нынешней сборной России в том матче играл только Юрий Жирков, но в нынешнем матче помочь он будет не в силах. Тем не менее, помним победу во встрече девятилетней давности.

Ещё одна хорошая новость для наших болельщиков связана с Марио Фернандесом. Защитник ЦСКА, который получил травму в игре с финнами, уже тренируется в общей группе с остальной командой, а значит, его участие в игре против Дании не исключено.

"Все ребята сосредоточены, надеемся показать хорошую игру. Считаю, что не нужно отсиживаться в обороне, нужно действовать смело. Думаю, мы способны показать агрессивный футбол. Надеемся на лучшее. Более чем уверен, что с первых минут датчане включат сумасшедший прессинг, будут много атаковать, владеть мячом, но мы к этому готовы. Мы наигрываем свою тактику, свои комбинации. Мы готовы дать отпор Дании", — заявил на пресс-конференции перед матчем полузащитник Далер Кузяев.

Теоретически нашей команде хватит ничьей для прохода дальше. Финны вряд ли обыграют мощную команду Бельгии, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф. Вывести в 1/8 финала нас может даже и поражение, но это при уже совсем каких-то магических раскладах. Лучше всего — побеждать. Все варианты того, как нашей сборной оказаться в плей-офф, мы рассказывали ранее.

Отдельно мотивировать наших парней должна и риторика футболистов датской сборной. Безусловно, они собираются выиграть предстоящий матч, однако некоторые выражения, достаточно серьёзно задевают честь команды Черчесова.

"Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир. Нам просто нужно выйти и сделать свою работу", — заявил нападающий Юссуф Поульсен.

Кстати, наши футболисты уже играли против Дании в этом году. Речь, правда, о молодёжных сборных, но там игра тоже была решающая. В тот день удача отвернулась от россиян, которые уступили со счётом 0:3. Самое время взять реванш за совсем ещё молодых и голодных до побед игроков нашей команды.

Когда-то давно группа "25/17" в одном из своих треков пела следующие строки: "Но я жду чуда, как 20 лет назад...". Кажется, что наши болельщики сейчас пребывают в примерно таком же состоянии. Но кто сказал, что повторение успеха 13-летней давности и выход в плей-офф сегодня нереален? Впереди у команды Черчесова 90 минут на то, чтобы не упасть в грязь лицом и победить серьёзного соперника. Верим, парни!