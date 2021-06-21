В городе Вольске Саратовской области местный житель наехал на пожилую женщину, пытаясь выехать с парковки, и после столкновения скрылся с места ДТП. Однако инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина, вероятно, с бутылкой пива в руках садится за руль автомобиля и начинает движение, пытаясь выехать на дорогу. В этот момент по обочине проезжей части проходит пожилая женщина. Водитель, не замечая пешехода, резко сдаёт назад и сбивает старушку. После столкновения мужчина не стал помогать пострадавшей, а скрылся с места происшествия.

Как уточнили Лайфу в ГИБДД Саратовской области, водителя уже задержали. Женщина 1952 года рождения была госпитализирована с травмами. Правоохранители проводят административное расследование.