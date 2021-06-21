Съездил за пивом: В Саратовской области водитель не заметил, как сбил старушку с клюкой, и скрылся с места ДТП
Правоохранители оперативно задержали невнимательного шофёра. Женщину госпитализировали с травмами, на данный момент проводится административное расследование.
В городе Вольске Саратовской области местный житель наехал на пожилую женщину, пытаясь выехать с парковки, и после столкновения скрылся с места ДТП. Однако инцидент попал на видео.
На кадрах видно, как мужчина, вероятно, с бутылкой пива в руках садится за руль автомобиля и начинает движение, пытаясь выехать на дорогу. В этот момент по обочине проезжей части проходит пожилая женщина. Водитель, не замечая пешехода, резко сдаёт назад и сбивает старушку. После столкновения мужчина не стал помогать пострадавшей, а скрылся с места происшествия.
Как уточнили Лайфу в ГИБДД Саратовской области, водителя уже задержали. Женщина 1952 года рождения была госпитализирована с травмами. Правоохранители проводят административное расследование.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге водитель кроссовера пошёл на обгон и снёс девушку прямо на зебре. В результате столкновения пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Лента новостей
"Знают, какой будет ответ": Захарова назвала продление ЕС санкций против Крыма и Севастополя поиском "любимых граблей"
сегодня в 10:25
Песков объяснил, почему статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин написал на немецком языке
сегодня в 10:20
Песков заявил, что введение США санкций против России уже не зависит от Байдена
сегодня в 10:15
Комментариев: 0