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Съездил за пивом: В Саратовской области водитель не заметил, как сбил старушку с клюкой, и скрылся с места ДТП

Правоохранители оперативно задержали невнимательного шофёра. Женщину госпитализировали с травмами, на данный момент проводится административное расследование.

21 июня, 10:32

В городе Вольске Саратовской области местный житель наехал на пожилую женщину, пытаясь выехать с парковки, и после столкновения скрылся с места ДТП. Однако инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина, вероятно, с бутылкой пива в руках садится за руль автомобиля и начинает движение, пытаясь выехать на дорогу. В этот момент по обочине проезжей части проходит пожилая женщина. Водитель, не замечая пешехода, резко сдаёт назад и сбивает старушку. После столкновения мужчина не стал помогать пострадавшей, а скрылся с места происшествия.

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Как уточнили Лайфу в ГИБДД Саратовской области, водителя уже задержали. Женщина 1952 года рождения была госпитализирована с травмами. Правоохранители проводят административное расследование.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге водитель кроссовера пошёл на обгон и снёс девушку прямо на зебре. В результате столкновения пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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