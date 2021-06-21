Песков объяснил, почему статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин написал на немецком языке

Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны на немецком языке, потому что для Германии эта тема является очень важной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Первой жертвой нацизма стала сама Германия. Именно Германия, которая была инфицирована нацизмом, напала на СССР. Эта тема важна и для немцев, и для россиян", — сказал журналистам представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, почему статья Путина написана именно на немецком языке, Песков напомнил, что в Германии все говорят именно на нём. Материал, подготовленный российским лидером, будет опубликован 22 июня в газете Die Welt.

Год назад российский лидер написал статью для американского журнала National Interest под названием "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В ней Путин рассказал западным читателям о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому.