Песков объяснил, почему статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин написал на немецком языке
Первой жертвой нацизма стала сама Германия, подчеркнул пресс-секретарь президента. Поэтому, по его словам, тема столь важна для граждан ФРГ.
Фото © ТАСС / Олег Яковлев
Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны на немецком языке, потому что для Германии эта тема является очень важной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Первой жертвой нацизма стала сама Германия. Именно Германия, которая была инфицирована нацизмом, напала на СССР. Эта тема важна и для немцев, и для россиян", — сказал журналистам представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, почему статья Путина написана именно на немецком языке, Песков напомнил, что в Германии все говорят именно на нём. Материал, подготовленный российским лидером, будет опубликован 22 июня в газете Die Welt.
Год назад российский лидер написал статью для американского журнала National Interest под названием "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В ней Путин рассказал западным читателям о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому.
Ранее Путин заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России. Кроме того, по словам главы государства, в ряде стран память об освободительной роли солдат Красной армии пытаются варварским образом стереть, в том числе путём надругательства над могилами.
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