Кремль поздравил армянский народ с парламентскими выборами

В Кремле увидели уверенную победу партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" на выборах в Армении и поздравили народ этой страны с успешно проведённым голосованием. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором", — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. У неё 53,92%.

Согласно предварительным результатам выборов, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.