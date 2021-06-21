Кремль поздравил армянский народ с парламентскими выборами
В Москве приветствуют информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что голосование было проведено успешно.
Никол Пашинян. Фото © Kremlin.ru
В Кремле увидели уверенную победу партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" на выборах в Армении и поздравили народ этой страны с успешно проведённым голосованием. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором", — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. У неё 53,92%.
Согласно предварительным результатам выборов, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.
Сам Пашинян также уже обратился с поздравлениями к гражданам республики, заявив о победе своей партии.
Лента новостей
"Штрафуют даже больших начальников": Источник рассказал о "масочных рейдах" в мэрии Москвы
сегодня в 10:13
Мурашко: Рост заболеваемости ковидом фиксируется более чем в 60 регионах России
сегодня в 10:10
В Кремле объяснили, чем руководствовался Путин при выборе пятёрки лидеров "Единой России"
сегодня в 10:09
Комментариев: 0