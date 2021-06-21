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Кремль поздравил армянский народ с парламентскими выборами

В Москве приветствуют информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что голосование было проведено успешно.

21 июня, 10:14

Никол Пашинян. Фото © Kremlin.ru

В Кремле увидели уверенную победу партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" на выборах в Армении и поздравили народ этой страны с успешно проведённым голосованием. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Партия Пашиняна набрала достаточно голосов для формирования правительства

Партия Пашиняна набрала достаточно голосов для формирования правительства

"Мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором", — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. У неё 53,92%.

Согласно предварительным результатам выборов, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.

Сам Пашинян также уже обратился с поздравлениями к гражданам республики, заявив о победе своей партии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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