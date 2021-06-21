В Кремле объяснили, чем руководствовался Путин при выборе пятёрки лидеров "Единой России"
Отсутствие в списке видных членов партии никоим образом не говорит о низкой оценке их работы, подчеркнули там. ЕР находится в движении и постоянно обновляется, что "встречает поддержку".
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент России Владимир Путин назвал кандидатов в пятёрку лидеров избирательного списка "Единой России", руководствуясь авторитетом тех людей, которые были предложены и утверждены. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"[Выбор] обусловлен авторитетом тех, кто предложен и утверждён. Обусловлен востребованностью в определённом плане ротации, новых лиц", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
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Песков подчеркнул, что отсутствие в итоговом списке спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева не означает низкую оценку их партийной работы. Представитель Кремля отметил, что ЕР находится в движении и постоянно обновляется, и это "встречает поддержку".
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Ранее Лайф рассказывал, что, по мнению Путина, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Об этом он заявил во время выступления на съезде "Единой России" 19 июня. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.
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