В Кремле объяснили, чем руководствовался Путин при выборе пятёрки лидеров "Единой России"

Президент России Владимир Путин назвал кандидатов в пятёрку лидеров избирательного списка "Единой России", руководствуясь авторитетом тех людей, которые были предложены и утверждены. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[Выбор] обусловлен авторитетом тех, кто предложен и утверждён. Обусловлен востребованностью в определённом плане ротации, новых лиц", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что отсутствие в итоговом списке спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева не означает низкую оценку их партийной работы. Представитель Кремля отметил, что ЕР находится в движении и постоянно обновляется, и это "встречает поддержку".