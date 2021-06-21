Путин 21 июня встретится с президентом ФИФА Инфантино

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 июня, встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов: конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира", — отметил представитель Кремля.

Песков указал, что на повестке встречи и вопрос проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в августе в России.