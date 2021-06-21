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Путин 21 июня встретится с президентом ФИФА Инфантино

В Кремле отметили, что в повестке дня широкий круг вопросов — от наследия прошлого чемпионата мира, прошедшего в РФ, до предстоящего мирового первенства по пляжному футболу.

21 июня, 09:54
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 июня, встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов: конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира", — отметил представитель Кремля.

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Песков указал, что на повестке встречи и вопрос проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в августе в России.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин не будет оценивать работу тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова. В Кремле отметили, что это не прерогатива президента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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