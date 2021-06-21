Путин 21 июня встретится с президентом ФИФА Инфантино
В Кремле отметили, что в повестке дня широкий круг вопросов — от наследия прошлого чемпионата мира, прошедшего в РФ, до предстоящего мирового первенства по пляжному футболу.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин сегодня, 21 июня, встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов: конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира", — отметил представитель Кремля.
Песков указал, что на повестке встречи и вопрос проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в августе в России.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин не будет оценивать работу тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова. В Кремле отметили, что это не прерогатива президента.
Лента новостей
Песков заявил, что пока нет повода исключать США из списка недружественных стран
сегодня в 09:54
Ситуация с распространением коронавируса в России тяжёлая, заявили в Кремле
сегодня в 09:52
Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма
сегодня в 09:47
Комментариев: 0