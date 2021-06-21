Песков заявил, что пока нет повода исключать США из списка недружественных стран
По словам представителя Кремля, сначала необходимо дождаться имплементации достигнутых в Женеве договорённостей.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пока повода исключать США из списка недружественных стран нет, несмотря на прошедший в Женеве саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сначала необходимо дождаться имплементации достигнутых там договорённостей.
"Поэтому до того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, до того, как мы увидим результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений, упомянутых вами", — ответил он на вопрос журналистов о списке недружественных стран.
Говоря о саммите в Женеве, Песков добавил, что на подобных двусторонних встречах "достигается понимание того, где говорить бесполезно, а где говорить нужно, где мы категорически не согласны друг с другом, и понимание, где мы полностью можем действовать в унисон". Однако это понимание не работает без "создания действующих механизмов".
Напомним, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
Лента новостей
Ситуация с распространением коронавируса в России тяжёлая, заявили в Кремле
сегодня в 09:52
Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма
сегодня в 09:47
Военный эксперт назвал главную причину ненависти НАТО к Черноморскому флоту России
сегодня в 09:39
Комментариев: 0