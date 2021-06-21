НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков заявил, что пока нет повода исключать США из списка недружественных стран

По словам представителя Кремля, сначала необходимо дождаться имплементации достигнутых в Женеве договорённостей.

21 июня, 09:54
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пока повода исключать США из списка недружественных стран нет, несмотря на прошедший в Женеве саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сначала необходимо дождаться имплементации достигнутых там договорённостей.

"Поэтому до того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, до того, как мы увидим результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений, упомянутых вами", — ответил он на вопрос журналистов о списке недружественных стран.

Говоря о саммите в Женеве, Песков добавил, что на подобных двусторонних встречах "достигается понимание того, где говорить бесполезно, а где говорить нужно, где мы категорически не согласны друг с другом, и понимание, где мы полностью можем действовать в унисон". Однако это понимание не работает без "создания действующих механизмов".

Кабмин внёс в Думу проект закона о мерах в ответ на действия недружественных стран

Кабмин внёс в Думу проект закона о мерах в ответ на действия недружественных стран

Напомним, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков объяснил, почему статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны Путин написал на немецком языке

сегодня в 10:20

Мать Наташи Королёвой раскрыла размер американской пенсии, которую получает, не проработав в США ни дня

сегодня в 10:38

Путин: Выборы в ГД надо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности

сегодня в 10:49

Путин заявил о бессрочном характере некоторых антикризисных мер, принятых из-за пандемии

сегодня в 11:13

Лайф узнал, с чего начался конфликт между челябинками и отхлеставшим их ремнём неадекватом

сегодня в 11:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1