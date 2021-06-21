Военный эксперт назвал главную причину ненависти НАТО к Черноморскому флоту России

Вот уже как семь лет страны НАТО злит воссоединение Крымского полуострова с Россией, поскольку теперь единственным хозяином Чёрного моря в том регионе является РФ. Такого мнения придерживается российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, с каждым годом выполнять указания альянса в Черноморском регионе становится сложнее. Например, такие страны, как Болгария и Румыния, вообще не смогут противостоять российскому флоту. Поэтому члены НАТО сейчас вынуждены постоянно полагаться на Вашингтон или Брюссель, отметил военный. В то же время мощь нашего флота с каждым годом после того, как Крым вошёл в состав РФ, только растёт.

"Черноморский флот России получил второе рождение, поскольку, когда Крым находился в составе Украины, наш флот фактически не пополнялся новыми кораблями. Приходилось ходить на том, что было. Ракетный крейсер "Адмирал Головко" прослужил более 40 лет", — пояснил эксперт в интервью РИА "ФАН".

Вместе с тем за последние семь лет Россия смогла значительно пополнить флот различным вооружением, отметил Дандыкин. Это, в свою очередь, позволяет РФ полностью контролировать ситуацию в Чёрном море, что невероятно злит Североатлантический альянс, добавил военный.