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Военный эксперт назвал главную причину ненависти НАТО к Черноморскому флоту России

По его словам, с каждым годом выполнять указания альянса в регионе становится сложнее. Например, такие страны, как Болгария и Румыния, вообще не смогут противостоять российскому флоту. Поэтому члены организации сейчас вынуждены постоянно полагаться на Вашингтон или Брюссель.

21 июня, 09:39
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Вот уже как семь лет страны НАТО злит воссоединение Крымского полуострова с Россией, поскольку теперь единственным хозяином Чёрного моря в том регионе является РФ. Такого мнения придерживается российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, с каждым годом выполнять указания альянса в Черноморском регионе становится сложнее. Например, такие страны, как Болгария и Румыния, вообще не смогут противостоять российскому флоту. Поэтому члены НАТО сейчас вынуждены постоянно полагаться на Вашингтон или Брюссель, отметил военный. В то же время мощь нашего флота с каждым годом после того, как Крым вошёл в состав РФ, только растёт.

"Черноморский флот России получил второе рождение, поскольку, когда Крым находился в составе Украины, наш флот фактически не пополнялся новыми кораблями. Приходилось ходить на том, что было. Ракетный крейсер "Адмирал Головко" прослужил более 40 лет", — пояснил эксперт в интервью РИА "ФАН".

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Вместе с тем за последние семь лет Россия смогла значительно пополнить флот различным вооружением, отметил Дандыкин. Это, в свою очередь, позволяет РФ полностью контролировать ситуацию в Чёрном море, что невероятно злит Североатлантический альянс, добавил военный.

А ранее National Interest назвал место воздушного боя между Военно-воздушными силами РФ и силами НАТО в случае вооружённого конфликта. Автор статьи отмечает, что через этот регион все страны совершают многочисленные вылеты, проверяя время реакции оппонента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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