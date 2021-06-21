Московские клубы РПЛ попросили власти допускать сверх квоты вакцинированных болельщиков
Кроме того, они предложили организовать на стадионах прививочные пункты в дни проведения игр на них.
Фото © ФК "Локомотив"
Футбольные "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Динамо" обратились к руководству РФС и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить допуск на стадионы сверх установленной квоты болельщиков, которые уже прошли вакцинацию от CoViD-19. Совместное заявление клубов опубликовано на их сайтах.
"Клубы просят, в частности, рассмотреть возможность допуска на трибуны (при общей вместимости стадионов не более 50 процентов) сверх установленной квоты тех болельщиков, которые прошли вакцинацию, а также зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G", — говорится в тексте сообщения.
Кроме того, команды предлагают развернуть на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни матчей, а также готовы рассмотреть возможность предоставления скидок на билеты и абонементы.
Клубы уверены, что указанные шаги помогут в борьбе с распространением коронавируса, а также минимизируют экономические потери команд и стабилизируют финансовую ситуацию при введении новых ограничений для любителей футбола в столице.
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