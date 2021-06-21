Набиуллина рассказала, к чему приведёт раздача денег населению

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в беседе с kp.ru, что если напечатать и раздать деньги населению, то это приведёт к росту спроса, а значит — росту инфляции.

"Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", — заявила Набиуллина.

Она отметила, что для снижения инфляции необходима конкуренция, а значит — отсутствие монополии и барьеров на рынке. По словам главы ЦБ РФ, над этим работает правительство.