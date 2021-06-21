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Набиуллина рассказала, к чему приведёт раздача денег населению

Глава ЦБ РФ также отметила, что для снижения инфляции очень важна конкуренция и над этим работает правительство.

21 июня, 09:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в беседе с kp.ru, что если напечатать и раздать деньги населению, то это приведёт к росту спроса, а значит — росту инфляции.

"Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", — заявила Набиуллина.

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Она отметила, что для снижения инфляции необходима конкуренция, а значит — отсутствие монополии и барьеров на рынке. По словам главы ЦБ РФ, над этим работает правительство.

Ранее в Банке России рассказали, что может вызвать взрывной рост цен. Набиуллина заявила, что в развитых странах люди привыкли, что цены не повышаются. Поэтому там возможны другие настройки экономики.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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