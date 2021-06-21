Двигатели разбившегося в Кузбассе Л-410 были переставлены с другого самолёта
Рокировку произвели 10 июня, за девять дней до трагедии. Сейчас на месте происшествия по-прежнему работают следователи и сотрудники управления ДОСААФ России.
Фото © LIFE
Двигатели самолёта Л-410, 19 июня потерпевшего крушение в Кемеровской области, поставили с другого воздушного судна. Об этом Лайфу рассказал источник.
По нашим данным, рокировку произвели 10 июня, за девять дней до трагедии. Двигатели сняли с лайнера этого же типа. Как пояснил наш собеседник, это было сделано для того, чтобы они попросту не простаивали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники центрального аппарата СК РФ и сотрудники управления ДОСААФ России. Специалисты производят забор улик, в частности изымаются образцы масла, топлива и тормозной жидкости. Ожидается, что к вечеру самолёт уберут с поля.
Предварительная причина крушения — отказ двигателя, расследование инцидента продолжается.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадали. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении. На борту самолёта находился в том числе бизнесмен Тимур Франк, у него диагностировали множественные переломы рёбер, разрыв лёгких, перелом костей таза, а также травматический шок. Возбуждено уголовное дело, полёты самолётов данного типа приостановлены.
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