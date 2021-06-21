Двигатели разбившегося в Кузбассе Л-410 были переставлены с другого самолёта

По нашим данным, рокировку произвели 10 июня, за девять дней до трагедии. Двигатели сняли с лайнера этого же типа. Как пояснил наш собеседник, это было сделано для того, чтобы они попросту не простаивали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники центрального аппарата СК РФ и сотрудники управления ДОСААФ России. Специалисты производят забор улик, в частности изымаются образцы масла, топлива и тормозной жидкости. Ожидается, что к вечеру самолёт уберут с поля.