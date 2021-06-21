В Общественной палате РФ сообщили о росте числа фейков в Сети

За первые полгода 2021-го на 50% — по сравнению с 2020-м — выросло количество фейковой информации в Интернете. Об этом сообщил председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в сети Интернет Александр Малькевич на пресс-конференции "Общественное наблюдение — 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".

"Мы зафиксировали, грубо говоря, 28 тысяч фейков за неполные полгода. В прошлом году — 35 тысяч. Рост на 50% к показателям прошлого года", — заявил Малькевич.

Отмечается, что зафиксировано около 2200 фейков по теме выборов. 10 тысяч лживых публикаций затронули тематику вакцинации, и восемь тысяч были посвящены коронавирусу. По словам Малькевича, перед грядущими думскими выборами ожидается "активизация "фейкомётов". При этом планируется организовать специальные тренинги по противодействию ложной информации.

"Ожидаем активизацию "фейкометов". Вероятно, атаки на официальные сайты усилятся. Возможны новые агрессивные формы дискредитации, они будут ориентированы на молодёжь. В начале года они прошли свою апробацию", — объяснил Малькевич.