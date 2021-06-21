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В ОП РФ зафиксировали попытки вмешательства в думские выборы

Не исключено, что официальные интернет-ресурсы подвергнутся более массовым атакам. Вместе с тем, по словам эксперта, за первые шесть месяцев 2021 года рост фейковой информации в Интернете уже составил 50% по сравнению с прошлым годом.

21 июня, 08:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Проблема вмешательства извне в думские выборы уже фиксируется, в частности, в регионах развёрнута инфраструктура для этого. Об этом сообщил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

"Мы видим, как в регионах, собственно говоря, это пытаются делать (вмешиваться в избирательную кампанию. — Прим. Лайфа), как выезжают группы людей, которые распространяют фейки", — сказал Григорьев на пресс-конференции "Общественное наблюдение — 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".

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За первые шесть месяцев 2021 года рост фейковой информации в Интернете уже составил 50% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул эксперт. Он также не исключил, что перед думскими выборами официальные интернет-ресурсы подвергнутся более массовым атакам. Вместе с тем, по словам Григорьева, могут появиться "новые агрессивные формы дискредитации", ориентированные на молодёжь.

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Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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