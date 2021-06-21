В ОП РФ зафиксировали попытки вмешательства в думские выборы

Не исключено, что официальные интернет-ресурсы подвергнутся более массовым атакам. Вместе с тем, по словам эксперта, за первые шесть месяцев 2021 года рост фейковой информации в Интернете уже составил 50% по сравнению с прошлым годом.

Проблема вмешательства извне в думские выборы уже фиксируется, в частности, в регионах развёрнута инфраструктура для этого. Об этом сообщил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

"Мы видим, как в регионах, собственно говоря, это пытаются делать (вмешиваться в избирательную кампанию. — Прим. Лайфа), как выезжают группы людей, которые распространяют фейки", — сказал Григорьев на пресс-конференции "Общественное наблюдение — 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".

За первые шесть месяцев 2021 года рост фейковой информации в Интернете уже составил 50% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул эксперт. Он также не исключил, что перед думскими выборами официальные интернет-ресурсы подвергнутся более массовым атакам. Вместе с тем, по словам Григорьева, могут появиться "новые агрессивные формы дискредитации", ориентированные на молодёжь.