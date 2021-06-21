Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя

Европейский союз ещё на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя за их "незаконную аннексию". Об этом говорится в заявлении ЕС.

"Сегодня Совет ЕС решил обновить ещё на один год, до 23 июня 2022 года, санкции, введённые в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", — отмечается в документе.

Решение вступит в законную силу после публикации в официальном журнале Евросоюза. Добавим, что санкции предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России (в частности, запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя). Последний раз они продлевались год назад до 23 июня текущего года.