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Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя

Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России. Последний раз они продлевались год назад.

21 июня, 08:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Европейский союз ещё на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя за их "незаконную аннексию". Об этом говорится в заявлении ЕС.

"Сегодня Совет ЕС решил обновить ещё на один год, до 23 июня 2022 года, санкции, введённые в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", — отмечается в документе.

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Решение вступит в законную силу после публикации в официальном журнале Евросоюза. Добавим, что санкции предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России (в частности, запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя). Последний раз они продлевались год назад до 23 июня текущего года.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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