Стало известно, где похоронят тележурналиста Анатолия Лысенко

Мэтра отечественной журналистики, режиссёра и продюсера, а также главу "Общественного телевидения России" Анатолия Лысенко похоронят в среду, 23 июня, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель гендиректора и исполнительный директор ОТР Игорь Найговзин.

"Похороны будут в среду на Троекуровском кладбище", — сказал Найговзин.

Как стало известно, проводить в последний путь выдающегося журналиста и деятеля российского телевидения можно будет в среду, 23 июня, в 11:00 в 4-й студии АСК-1 ТТЦ "Останкино" по адресу улица Академика Королёва, дом 12 (КПП № 17).

Напомним, мэтр отечественной журналистики Анатолий Лысенко скончался 20 июня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. Ранее глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Лысенко выразил глава государства Владимир Путин. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв назвал Анатолия Григорьевича одним из гигантов отечественной тележурналистики.