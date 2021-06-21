Стало известно, где похоронят тележурналиста Анатолия Лысенко
Проводить заслуженного журналиста в последний путь можно будет в среду, 23 июня, в 11:00 в 4-й студии АСК-1 ТТЦ "Останкино".
Анатолий Лысенко. Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе
Мэтра отечественной журналистики, режиссёра и продюсера, а также главу "Общественного телевидения России" Анатолия Лысенко похоронят в среду, 23 июня, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель гендиректора и исполнительный директор ОТР Игорь Найговзин.
"Похороны будут в среду на Троекуровском кладбище", — сказал Найговзин.
Как стало известно, проводить в последний путь выдающегося журналиста и деятеля российского телевидения можно будет в среду, 23 июня, в 11:00 в 4-й студии АСК-1 ТТЦ "Останкино" по адресу улица Академика Королёва, дом 12 (КПП № 17).
Напомним, мэтр отечественной журналистики Анатолий Лысенко скончался 20 июня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. Ранее глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Лысенко выразил глава государства Владимир Путин. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв назвал Анатолия Григорьевича одним из гигантов отечественной тележурналистики.
С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении, также он являлся одним из создателей телепередачи "Взгляд". В 90-е годы Анатолий Григорьевич был генеральным директором телекомпании ВГТРК. С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го президент РФ Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист". Анатолий Григорьевич был лауреатом Госпремии СССР и премии Правительства РФ. В последние годы он руководил телеканалом ОТР.
Лента новостей
Иммунолог рассказал, как часто придётся адаптировать вакцину от коронавируса под новые штаммы
сегодня в 08:39
В Москве безработный антиковидник пригрозил ножом администратору кинотеатра за просьбу надеть маску
сегодня в 08:35
Для борьбы с индийским штаммом в России проведут повторную вакцинацию от коронавируса
сегодня в 08:26
Комментариев: 0