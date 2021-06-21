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В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

По данным Генпрокуратуры Германии, он "минимум три раза встречался с представителями российской разведслужбы".

21 июня, 08:52
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

В Германии по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ задержали гражданина России, который работает в одном из немецких университетов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура ФРГ.

По данным ведомства, россиянин "минимум три раза встречался с представителями российской разведслужбы" в период между октябрём 2020 и июнем 2021 года, как минимум в двух случаях он якобы передавал некую информацию в обмен на деньги.

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А ранее СМИ узнали, что в Латвии задержали и арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Также в июне по таким же обвинениям задержали одного человека в Польше.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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