В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
По данным Генпрокуратуры Германии, он "минимум три раза встречался с представителями российской разведслужбы".
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В Германии по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ задержали гражданина России, который работает в одном из немецких университетов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура ФРГ.
По данным ведомства, россиянин "минимум три раза встречался с представителями российской разведслужбы" в период между октябрём 2020 и июнем 2021 года, как минимум в двух случаях он якобы передавал некую информацию в обмен на деньги.
А ранее СМИ узнали, что в Латвии задержали и арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Также в июне по таким же обвинениям задержали одного человека в Польше.
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