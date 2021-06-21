В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Германии по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ задержали гражданина России, который работает в одном из немецких университетов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура ФРГ.

По данным ведомства, россиянин "минимум три раза встречался с представителями российской разведслужбы" в период между октябрём 2020 и июнем 2021 года, как минимум в двух случаях он якобы передавал некую информацию в обмен на деньги.