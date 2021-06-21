Лайф узнал о состоянии парашютистов, попавших в реанимацию после авиакрушения в Кузбассе

У двоих парашютистов, госпитализированных в реанимацию после крушения самолёта в Кемеровской области, наблюдается положительная динамика. Речь идёт о пострадавшем Верещаке С. и Барском И. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что состояние кузбасского бизнесмена Тимура Франка, который также получил травмы при авиакрушении, находится без изменений, он всё ещё подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ещё двое пострадавших — Мирошниченко Г. и Канаш А., который попал в реанимацию из нейрохирургии, — в скором времени будут переведены в отделение.