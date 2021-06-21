Лайф узнал о состоянии парашютистов, попавших в реанимацию после авиакрушения в Кузбассе
Четверо пострадавших были сразу госпитализированы в реаниматологию, а одного позже перевели из отделения нейрохирургии.
Фото © ТАСС / Данил Айкин
У двоих парашютистов, госпитализированных в реанимацию после крушения самолёта в Кемеровской области, наблюдается положительная динамика. Речь идёт о пострадавшем Верещаке С. и Барском И. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что состояние кузбасского бизнесмена Тимура Франка, который также получил травмы при авиакрушении, находится без изменений, он всё ещё подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ещё двое пострадавших — Мирошниченко Г. и Канаш А., который попал в реанимацию из нейрохирургии, — в скором времени будут переведены в отделение.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадало. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении. Как стало известно Лайфу, на борту самолёта находился в том числе бизнесмен Тимур Франк, у него диагностировали множественные переломы рёбер, разрыв лёгких, перелом костей таза, а также травматический шок. Возбуждено уголовное дело, полёты самолётов данного типа приостановлены.
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