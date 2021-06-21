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Регион
Опубликовано 21 июня 2021, 12:27

В Думе осудили заявление Украины о закупке турецких беспилотников для "сдерживания России"

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее об этом сказал глава МИД Незалежной, отвечая на вопрос, будут ли использоваться турецкие БПЛА в Донбассе.

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек в беседе с телеканалом RT прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Незалежная закупила турецкие ударные беспилотники для "сдерживания России".

По словам парламентария, Кулеба "собаку съел" в части голословных обвинений России в несуществующих в реальности попытках захвата Украины. Он также отметил, что карьера главного дипломата Незалежной "построена на обмане".

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"Чувствую, скоро можно будет мировой рекорд устанавливать по количеству лжи в словах высокопоставленного киевского чиновника", — сказал Бальбек.

При этом депутат напомнил о нацеленности российской стороны на оборону, а не на нападение.

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Как сообщал Лайф, на Украине пригрозили Москве турецкими беспилотниками. Глава украинского МИД вместе с этим заверил, что покупка такого вооружения якобы носит сдерживающий характер.

Ранее на Украине показали видео с уничтожением нарисованного российского танка Т-90. Также там похвастались, как уничтожают беспилотник, похожий на российский "Орион".

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Евгения Измайлова
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