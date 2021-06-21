Ранее об этом сказал глава МИД Незалежной, отвечая на вопрос, будут ли использоваться турецкие БПЛА в Донбассе.

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек в беседе с телеканалом RT прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Незалежная закупила турецкие ударные беспилотники для "сдерживания России".

По словам парламентария, Кулеба "собаку съел" в части голословных обвинений России в несуществующих в реальности попытках захвата Украины. Он также отметил, что карьера главного дипломата Незалежной "построена на обмане".

"Чувствую, скоро можно будет мировой рекорд устанавливать по количеству лжи в словах высокопоставленного киевского чиновника", — сказал Бальбек.

При этом депутат напомнил о нацеленности российской стороны на оборону, а не на нападение.

Как сообщал Лайф, на Украине пригрозили Москве турецкими беспилотниками. Глава украинского МИД вместе с этим заверил, что покупка такого вооружения якобы носит сдерживающий характер.