В Думе осудили заявление Украины о закупке турецких беспилотников для "сдерживания России"
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Ранее об этом сказал глава МИД Незалежной, отвечая на вопрос, будут ли использоваться турецкие БПЛА в Донбассе.
Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек в беседе с телеканалом RT прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Незалежная закупила турецкие ударные беспилотники для "сдерживания России".
По словам парламентария, Кулеба "собаку съел" в части голословных обвинений России в несуществующих в реальности попытках захвата Украины. Он также отметил, что карьера главного дипломата Незалежной "построена на обмане".
"Чувствую, скоро можно будет мировой рекорд устанавливать по количеству лжи в словах высокопоставленного киевского чиновника", — сказал Бальбек.
При этом депутат напомнил о нацеленности российской стороны на оборону, а не на нападение.
Как сообщал Лайф, на Украине пригрозили Москве турецкими беспилотниками. Глава украинского МИД вместе с этим заверил, что покупка такого вооружения якобы носит сдерживающий характер.
Ранее на Украине показали видео с уничтожением нарисованного российского танка Т-90. Также там похвастались, как уничтожают беспилотник, похожий на российский "Орион".