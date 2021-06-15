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Кабмин внёс в Думу проект закона о мерах в ответ на действия недружественных стран

Предполагается, что российским банкам нужно будет оперативно уведомлять финансовые ведомства о запросах, поступивших из иностранных государств.

15 июня, 17:23
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Кабинет министров России внёс законопроект о запрете предоставления данных о клиентах и их банковских операциях органам власти иностранных государств. Документ опубликован в электронной базе данных Государственной думы.

"Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях", — отмечается в тексте материалов.

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В качестве исключений выделены те случаи, которые "установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации". Также в случае принятия законопроекта банкам будет необходимо предоставлять оперативную информацию Росфинмониторингу и Банку России о запросах от иностранных властей на предоставление данных о клиентах и операциях.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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