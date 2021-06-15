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Опубликовано 15 июня 2021, 20:23

Кабмин внёс в Думу проект закона о мерах в ответ на действия недружественных стран

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Предполагается, что российским банкам нужно будет оперативно уведомлять финансовые ведомства о запросах, поступивших из иностранных государств.

Кабинет министров России внёс законопроект о запрете предоставления данных о клиентах и их банковских операциях органам власти иностранных государств. Документ опубликован в электронной базе данных Государственной думы.

"Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях", — отмечается в тексте материалов.

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В качестве исключений выделены те случаи, которые "установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации". Также в случае принятия законопроекта банкам будет необходимо предоставлять оперативную информацию Росфинмониторингу и Банку России о запросах от иностранных властей на предоставление данных о клиентах и операциях.

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Напомним, в недавнем интервью президент России Владимир Путин заявил, что его не пугает оппозиция в России. Тогда же он отметил, что закон об иностранных агентах в РФ является более мягкой версией аналогичной нормы в США.

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Николай Абрамов
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