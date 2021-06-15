Кабмин внёс в Думу проект закона о мерах в ответ на действия недружественных стран

Предполагается, что российским банкам нужно будет оперативно уведомлять финансовые ведомства о запросах, поступивших из иностранных государств.

Кабинет министров России внёс законопроект о запрете предоставления данных о клиентах и их банковских операциях органам власти иностранных государств. Документ опубликован в электронной базе данных Государственной думы.

"Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях", — отмечается в тексте материалов.

В качестве исключений выделены те случаи, которые "установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации". Также в случае принятия законопроекта банкам будет необходимо предоставлять оперативную информацию Росфинмониторингу и Банку России о запросах от иностранных властей на предоставление данных о клиентах и операциях.