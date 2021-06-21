НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма

В частности, российский лидер распорядился нарастить группировки сотрудников ведомств, развёрнутых в регионе. Он также подчеркнул, что на полуострове остро стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических мер.

21 июня, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Президент России Владимир Путин дал поручения в связи со сложившейся ситуацией в Крыму, который пострадал от ливней. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Утром Путин продолжил заниматься Крымом, который пострадал от наводнений. <...> Дал поручение министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений в Ялте и других районах Крыма", — рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.

В Ялте найден живым один из пропавших без вести после потопа

В Ялте найден живым один из пропавших без вести после потопа

Кроме того, по словам Пескова, президент России поручил главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить группировки и принять необходимые меры по ликвидации последствий, а Сергею Аксёнову, как главе региона, — принимать участие в работах, которые получат экстренную масштабную помощь на федеральном уровне по поручению главы РФ.

Путин также отметил, что в Крыму сейчас остро стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических мер, соответствующее поручение он дал вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

"Просто все плывут как кораблики": Улицы Красноярска превратились в реки из-за сильного ливня

"Просто все плывут как кораблики": Улицы Красноярска превратились в реки из-за сильного ливня

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, такого не было около ста лет. Также Лайф писал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Встреча Путина и Байдена в Женеве не изменила политику антироссийских санкций, заявили в Белом доме

сегодня в 06:14

США ожидают поручений от Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве

15 июня, 15:30

Ситуация с распространением коронавируса в России тяжёлая, заявили в Кремле

сегодня в 09:52

Военный эксперт назвал главную причину ненависти НАТО к Черноморскому флоту России

сегодня в 09:39

Клава Кока впервые снялась полностью обнажённой, и сразу для Playboy, устав быть хорошей девочкой

сегодня в 09:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1