Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма
В частности, российский лидер распорядился нарастить группировки сотрудников ведомств, развёрнутых в регионе. Он также подчеркнул, что на полуострове остро стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических мер.
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Президент России Владимир Путин дал поручения в связи со сложившейся ситуацией в Крыму, который пострадал от ливней. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Утром Путин продолжил заниматься Крымом, который пострадал от наводнений. <...> Дал поручение министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений в Ялте и других районах Крыма", — рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.
Кроме того, по словам Пескова, президент России поручил главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить группировки и принять необходимые меры по ликвидации последствий, а Сергею Аксёнову, как главе региона, — принимать участие в работах, которые получат экстренную масштабную помощь на федеральном уровне по поручению главы РФ.
Путин также отметил, что в Крыму сейчас остро стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических мер, соответствующее поручение он дал вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, такого не было около ста лет. Также Лайф писал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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