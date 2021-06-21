Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма

Президент России Владимир Путин дал поручения в связи со сложившейся ситуацией в Крыму, который пострадал от ливней. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Утром Путин продолжил заниматься Крымом, который пострадал от наводнений. <...> Дал поручение министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений в Ялте и других районах Крыма", — рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, по словам Пескова, президент России поручил главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить группировки и принять необходимые меры по ликвидации последствий, а Сергею Аксёнову, как главе региона, — принимать участие в работах, которые получат экстренную масштабную помощь на федеральном уровне по поручению главы РФ.

Путин также отметил, что в Крыму сейчас остро стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических мер, соответствующее поручение он дал вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.