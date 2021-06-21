Песков рассказал, с каким настроем посла Антонова отправляли в Вашингтон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что посла Анатолия Антонова провожали в Вашингтон из Москвы "с рабочим настроем". По словам представителя Кремля, дипломату предстоит очень сложная работа.

"Настрой рабочий. Послы возвращаются в свете договорённости двух президентов в столицы, где они работают. Забот у посла РФ в Вашингтоне больше чем достаточно. Работа предстоит очень сложная", — сказал Песков.