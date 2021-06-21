Песков рассказал, с каким настроем посла Антонова отправляли в Вашингтон
Дипломат уже прибыл к месту своей работы и находится в здании дипломатического представительства.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что посла Анатолия Антонова провожали в Вашингтон из Москвы "с рабочим настроем". По словам представителя Кремля, дипломату предстоит очень сложная работа.
"Настрой рабочий. Послы возвращаются в свете договорённости двух президентов в столицы, где они работают. Забот у посла РФ в Вашингтоне больше чем достаточно. Работа предстоит очень сложная", — сказал Песков.
Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов. 21 июня Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и уже находится в здании дипломатического представительства.
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