Песков заявил, что введение США санкций против России уже не зависит от Байдена

Отношения между Россией и США базируются на принципах прагматизма и трезвости. В настоящее время они проходят непростой период, поэтому более сложны и противоречивы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Вашингтона о будущих новых антироссийских санкциях.

"Слова президента о конструктивном настрое во время саммита не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наших двусторонних отношений. В этих отношениях главное — прагматизм и трезвость. И то и другое говорит нам, что конструктивный настрой после саммита не свидетельствует, что США будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаём себе отчёт, что это было и будет продолжаться", — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Кремлю известно о грядущих возможных рестрикциях, "которые кодифицированы". Их введение порой уже не зависит от воли президента США Джо Байдена. Песков заверил, что Россия продолжит свою работу с европейскими партнёрами в деле реализации проекта "Северный поток – 2" и его скорейшего запуска.

В своих заявлениях и действиях Вашингтон, по мнению Пескова, демонстрирует постоянство и непредсказуемость одновременно. В Кремле просчитывают различные варианты поведения Белого дома и ожидают от него иного, более конструктивного взаимодействия с Москвой.

Пресс-секретарь напомнил о подобном отношении со стороны прежней американской администрации. Тогда фиксировалось взаимное понимание процессов, которое на практике оборачивалось полным бездействием или даже противодействием со стороны внутренних сил в США.

"От главы США зависит балансировка. То есть санкции должны быть по закону. Но какие именно будут, зависит от главы государства. Мы действительно [при прежней администрации] сталкивались [с тем], когда главы государств договаривались об одном, а имплементация идёт (а точнее — не идёт) совсем по другой траектории. Хочется, чтобы в этот раз было по-другому", — отметил Песков.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что прошедшие в Женеве переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена никак не повлияли на политику антироссийских санкций Вашингтона.