Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя", отметив, что ЕС знает, какой на это последует ответ.

"Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по конституции является частью Российской Федерации. <...> Знают, но всё равно ищут любимые грабли", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она подчеркнула, что решение о возвращении полуострова в состав России было принято на основе крымского референдума, результаты которого "переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может".

Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России. До этого они продлевались год назад.