НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Знают, какой будет ответ": Захарова назвала продление ЕС санкций против Крыма и Севастополя поиском "любимых граблей"

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что решение о возвращении полуострова в состав России было принято по итогам референдума, результаты которого "переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может".

21 июня, 10:25
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя", отметив, что ЕС знает, какой на это последует ответ.

"Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по конституции является частью Российской Федерации. <...> Знают, но всё равно ищут любимые грабли", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

"А давно США стали жить по законам?": Захарова ответила на заявление Псаки о продолжении политики антироссийских санкций

"А давно США стали жить по законам?": Захарова ответила на заявление Псаки о продолжении политики антироссийских санкций

Она подчеркнула, что решение о возвращении полуострова в состав России было принято на основе крымского референдума, результаты которого "переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может".

Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России. До этого они продлевались год назад.

Депутат ГД назвал "полным абсурдом" предложение Киева "обменять" "Северный поток – 2" на Крым

Депутат ГД назвал "полным абсурдом" предложение Киева "обменять" "Северный поток – 2" на Крым

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"А давно США стали жить по законам?": Захарова ответила на заявление Псаки о продолжении политики антироссийских санкций

сегодня в 07:39

Кошелёк Батьки: Новые санкции Запада ударят по самым доходным отраслям экономики Белоруссии

18 июня, 21:40

Путин назвал основную задачу российского парламента

сегодня в 11:19

СМИ: Вратарь Лунёв покинет "Зенит" этим летом

сегодня в 11:18

Путин заявил о бессрочном характере некоторых антикризисных мер, принятых из-за пандемии

сегодня в 11:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1