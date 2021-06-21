"Знают, какой будет ответ": Захарова назвала продление ЕС санкций против Крыма и Севастополя поиском "любимых граблей"
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что решение о возвращении полуострова в состав России было принято по итогам референдума, результаты которого "переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может".
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя", отметив, что ЕС знает, какой на это последует ответ.
"Знают, какой будет ответ. Знают, что Крым по конституции является частью Российской Федерации. <...> Знают, но всё равно ищут любимые грабли", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
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Она подчеркнула, что решение о возвращении полуострова в состав России было принято на основе крымского референдума, результаты которого "переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может".
Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России. До этого они продлевались год назад.
Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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