Мать Наташи Королёвой раскрыла размер американской пенсии, которую получает, не проработав в США ни дня

Мать певицы Наташи Королёвой, заслуженная артистка Украины Людмила Порывай раскрыла, какую пенсию ей платят в США. 75-летняя экс-телеведущая, проживающая в Майами, рассказала в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ, что в Штатах никогда не работала.

"В Америке я получаю пенсию. Я ни дня не работала, но у меня пенсия 600 долларов (около 43 тысяч рублей. — Прим. Лайфа) по старости", — рассказала Порывай.

Ранее были названы категории пенсионеров, получающих самую большую пенсию. В России фактически самые крупные пенсионные выплаты у космонавтов и госслужащих. Средний размер их по возрасту бывшему федеральному чиновнику на 1 января 2021 года достиг 22 792 рублей, тогда как средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля.