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Мать Наташи Королёвой раскрыла размер американской пенсии, которую получает, не проработав в США ни дня

Заслуженная артистка Украины Людмила Порывай уже много лет живёт в Штатах, где получает пенсионные выплаты по старости.

21 июня, 10:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/mama_luda_star/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mama_luda_star</a></p>

Фото © Instagram / mama_luda_star

Мать певицы Наташи Королёвой, заслуженная артистка Украины Людмила Порывай раскрыла, какую пенсию ей платят в США. 75-летняя экс-телеведущая, проживающая в Майами, рассказала в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ, что в Штатах никогда не работала.

"В Америке я получаю пенсию. Я ни дня не работала, но у меня пенсия 600 долларов (около 43 тысяч рублей. — Прим. Лайфа) по старости", — рассказала Порывай.

Финансист рассказал, с каким доходом можно самому накопить на пенсию

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Ранее были названы категории пенсионеров, получающих самую большую пенсию. В России фактически самые крупные пенсионные выплаты у космонавтов и госслужащих. Средний размер их по возрасту бывшему федеральному чиновнику на 1 января 2021 года достиг 22 792 рублей, тогда как средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля.

Людмила Порывай — телеведущая, дирижёр, заслуженная артистка Украины, мать певицы Наташи Королёвой. Родилась в Киеве в 1946 году. С младых лет увлекалась музыкой, училась в школе для одарённых детей при киевской консерватории. Впоследствии дирижировала хоровой капеллой "Светоч". Подробнее о жизни и творческом пути Людмилы Порывай читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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