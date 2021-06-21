Путин призвал провести выборы в Госдуму так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в их легитимности

По словам президента, для всех важно, чтобы процесс прошёл без взаимных обвинений и пустых обещаний.

Президент РФ Владимир Путин призвал провести сентябрьские выборы в Госдуму открыто и честно. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин призвал провести сентябрьские выборы в Госдуму открыто и честно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности. Об этом глава государства сказал на встрече с депутатами ГД седьмого созыва, которая проходит в Георгиевском зале Кремля.

"До выборов меньше трёх месяцев, и наша общая ответственность — провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность её итогов", — подчеркнул он.

По словам президента, для всех важно, чтобы состав Думы отражал суверенный выбор граждан России, а сам процесс выборов прошёл без взаимных обвинений и пустых обещаний.