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Путин призвал провести выборы в Госдуму так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в их легитимности

По словам президента, для всех важно, чтобы процесс прошёл без взаимных обвинений и пустых обещаний.

21 июня, 10:49

Президент РФ Владимир Путин призвал провести сентябрьские выборы в Госдуму открыто и честно. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин призвал провести сентябрьские выборы в Госдуму открыто и честно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности. Об этом глава государства сказал на встрече с депутатами ГД седьмого созыва, которая проходит в Георгиевском зале Кремля.

"До выборов меньше трёх месяцев, и наша общая ответственность — провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность её итогов", — подчеркнул он.

По словам президента, для всех важно, чтобы состав Думы отражал суверенный выбор граждан России, а сам процесс выборов прошёл без взаимных обвинений и пустых обещаний.

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"Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых невыполнимых обещаний. Надеюсь, что этот этап в жизни [страны] прошёл и остался в 90-х годах", — добавил Путин.

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Напомним, выборы в Госдуму состоятся в сентябре и продлятся три дня — с 17-го по 19-е. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования. Ранее Владимир Путин уже призвал граждан страны ответственно отнестись к выборам.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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