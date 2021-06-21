Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2021, 13:49
7984

Путин призвал провести выборы в Госдуму так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в их легитимности

По словам президента, для всех важно, чтобы процесс прошёл без взаимных обвинений и пустых обещаний.

Президент РФ Владимир Путин призвал провести сентябрьские выборы в Госдуму открыто и честно. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин призвал провести сентябрьские выборы в Госдуму открыто и честно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности. Об этом глава государства сказал на встрече с депутатами ГД седьмого созыва, которая проходит в Георгиевском зале Кремля.

"До выборов меньше трёх месяцев, и наша общая ответственность — провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность её итогов", — подчеркнул он.

По словам президента, для всех важно, чтобы состав Думы отражал суверенный выбор граждан России, а сам процесс выборов прошёл без взаимных обвинений и пустых обещаний.

Великолепная пятёрка: Владимир Путин пожелал "Единой России" победы на выборах, но напомнил, что с неё особый спрос
Великолепная пятёрка: Владимир Путин пожелал "Единой России" победы на выборах, но напомнил, что с неё особый спрос

"Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых невыполнимых обещаний. Надеюсь, что этот этап в жизни [страны] прошёл и остался в 90-х годах", — добавил Путин.

Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс
Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс

Напомним, выборы в Госдуму состоятся в сентябре и продлятся три дня — с 17-го по 19-е. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования. Ранее Владимир Путин уже призвал граждан страны ответственно отнестись к выборам.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar