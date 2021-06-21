СМИ: Вратарь Лунёв покинет "Зенит" этим летом
Ранее сообщалось, что к нему есть интерес из Европы. В частности, голкипером интересовался турецкий "Бешикташ".
Фото © ТАСС / Андрей Шрамко
Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунёв покинет команду уже этим летом, так как с ним не будет продлён контракт. Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, стороны не смогли прийти к соглашению из-за условий личного контракта, которые не устроили Лунёва.
Добавим, что ранее сообщалось об интересе к нему из Европы. В частности, голкипером интересовался турецкий "Бешикташ".
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