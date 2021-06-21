СМИ: Вратарь Лунёв покинет "Зенит" этим летом

Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунёв покинет команду уже этим летом, так как с ним не будет продлён контракт. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, стороны не смогли прийти к соглашению из-за условий личного контракта, которые не устроили Лунёва.