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СМИ: Вратарь Лунёв покинет "Зенит" этим летом

Ранее сообщалось, что к нему есть интерес из Европы. В частности, голкипером интересовался турецкий "Бешикташ".

21 июня, 11:18
<p>Фото © ТАСС / Андрей Шрамко</p>

Фото © ТАСС / Андрей Шрамко

Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунёв покинет команду уже этим летом, так как с ним не будет продлён контракт. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, стороны не смогли прийти к соглашению из-за условий личного контракта, которые не устроили Лунёва.

Добавим, что ранее сообщалось об интересе к нему из Европы. В частности, голкипером интересовался турецкий "Бешикташ".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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