В Свердловской области из-за ковида отменили фестиваль Ural Music Night и выпускные

Власти Свердловской области вводят новые антикоронавирусные меры в связи с началом третьей волны эпидемии в регионе. В частности, будут отменены музыкальный фестиваль Ural Music Night и выпускные в школах. Об этом в своём инстаграме сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня в Свердловской области ещё 174 новых случая CoViD-19. Для сравнения — ещё в начале мая показатель опускался ниже сотни. Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже почти 3,5 тысячи. Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились", — объявил губернатор.

В связи с этим Куйвашев озвучил ряд противоковидных решений. Так, в Екатеринбурге будут отменены все выпускные, а областное празднование Сабантуя перенесут "до лучших времён". Также прекратит работу фан-зона Евро-2020 на "Екатеринбург-арене" и отменяется крупный фестиваль Ural Music Night.

Кроме того, будет организована деятельность контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе. Куйвашев напомнил о необходимости ношения масок.