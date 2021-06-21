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В Свердловской области из-за ковида отменили фестиваль Ural Music Night и выпускные

По словам губернатора, в регион пришла третья волна коронавируса. Планируется организация контрольных групп по проверке соблюдения мер безопасности.

21 июня, 11:45

Фото © Pixabay

Власти Свердловской области вводят новые антикоронавирусные меры в связи с началом третьей волны эпидемии в регионе. В частности, будут отменены музыкальный фестиваль Ural Music Night и выпускные в школах. Об этом в своём инстаграме сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня в Свердловской области ещё 174 новых случая CoViD-19. Для сравнения — ещё в начале мая показатель опускался ниже сотни. Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже почти 3,5 тысячи. Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились", — объявил губернатор.

В связи с этим Куйвашев озвучил ряд противоковидных решений. Так, в Екатеринбурге будут отменены все выпускные, а областное празднование Сабантуя перенесут "до лучших времён". Также прекратит работу фан-зона Евро-2020 на "Екатеринбург-арене" и отменяется крупный фестиваль Ural Music Night.

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Кроме того, будет организована деятельность контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе. Куйвашев напомнил о необходимости ношения масок.

"Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих. Да, прививочная кампания у нас идёт. Но маска по-прежнему остаётся самым первым барьером. Помните об этом!" — подчеркнул Куйвашев.

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Напомним, уже 10 российских регионов намерены ввести обязательную вакцинацию от ковида. Первой стала Москва —16 июня в столице обязали привиться работников сферы услуг. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ленобласти, Кузбассе, Тверской области, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Мурманской области. В Туле процедура стала обязательной для граждан из групп риска.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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